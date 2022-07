Caso Ilaria Alpi, ucciso a Mogadiscio Omar Hassan: era stato condannato e assolto per la morte della reporter

Era stato condannato per la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, e dopo un’ingiusta detenzione di 17 anni era stato assolto. Nelle ultime ore è morto Hashi Omar Hassan, a Mogadiscio, ucciso da una bomba.

La morte di Hashi Omar Hassan

Hashi Omar Hassan è morto a Mogadiscio a seguito dell’esplosione provocata da una bomba installata sotto il sedile della sua auto. Lo riferisce la stampa locale, tra cui ‘Garowe Online’, e lo conferma il suo avvocato Antonio Moriconi.

Hashi Omar Hassan viveva nella capitale somala e lavorava per la sua attività di import-export. L’omicidio è avvenuto nel quartiere di Dharkaynley.

L’avvocato Moriconi riferisce: “Sono stati i terroristi islamici. Lo hanno ammazzato a scopo di estorsione. Il denaro lui ce l’aveva per il carcere patito in Italia”. Il legale aggiunge che i terroristi sarebbero stati sicuramente a conoscenza della cifra ricevuta da Hashi come risarcimento, per questo avrebbero tentato un’estorsione finita in tragedia.

Hassan, infatti, nel 2016 aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Perugia un risarcimento di 3 milioni e 181mila euro per i 17 anni di detenzione a seguito delle accuse di aver partecipato all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, avvenuto proprio a Mogadiscio il 20 marzo 1994.

La condanna per il caso Alpi-Hrovatin

Nel 1994 Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin andarono in Somalia per seguire la missione ONU ‘Restore Hope’. La mattina del 20 marzo la loro auto fu affiancata da un Land Rover con a bordo un commando di 7 uomini. I due inviati furono investiti da una raffica di esplosioni che li uccise.

Fonte foto: ANSA Hashi Omar Hassan nell’aula bunker di Rebibbia, 1999

Il 12 gennaio 1998 Hashi Hassan fu arrestato con l’accusa di essere alla guida del Land Rover che trasportava il commando che uccise la coppia di inviati. L’arresto avvenne a seguito della testimonianza di Omar Ali Rage, detto Gelle (o Jelle in alcuni casi), che si spacciò per testimone oculare dell’agguato mortale.

Hassan fu condannato all’ergastolo nel 2000 dalla Corte d’Assise d’Appello e nel 2002 la pena fu ridotta a 26 anni.

L’assoluzione

Nel 2016 Hashi Hassan fu assolto e dichiarato subito libero. Il suo accusatore Omar Ali Rage, nel frattempo, era fuggito nel Regno Unito.

Le telecamere di ‘Chi l’ha visto’ lo raggiunsero nel 2015 e, di fronte alla giornalista Chiara Cazzaniga, Gelle confessò che in realtà Hassan era “un capro espiatorio per depistare le indagini e la ricerca della verità”.

“Gli italiani avevano fretta di chiudere il caso”, aggiunse Gelle ai microfoni di Chiara Cazzaniga.

Il mistero sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si infittisce ancora una volta. Ad oggi l’inchiesta è ancora aperta ma non esiste ancora un colpevole.