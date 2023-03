Ciclista morto investito da un'auto che dopo l'impatto si ribalta a Torino: danni anche ad altri veicoli

Due auto si urtano violentemente e una delle vetture prima travolge uno scooter, poi un ciclista che muore sul colpo. Il dramma stradale si è consumato nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, a Torino, in via Di Nanni.

La ricostruzione dell’incidente in via di Nanni

La vittima, un cittadino marocchino di 46 anni, è stato travolto e ucciso da una Ford Ka che si è ribaltata dopo aver impattato una Ford Galaxy all’incrocio con via Vinadio.

In base alle prime ricostruzioni degli agenti della polizia locale, come riferisce Il Corriere della Sera, la Ka stava arrivando da piazza Adriano, mentre la Galaxy sitava viaggiando verso corso Ferrucci.

I residenti: “Quell’incrocio è pericoloso”

“Quell’incrocio è pericoloso, le auto sono parcheggiate male e queste sono le conseguenze – sostengono i residenti della zona -. Chi si deve immettere in via Di Nanni non vede chi arriva da sinistra e quindi va troppo oltre”.

Spetta ora agli agenti che stanno lavorando sul caso fare totale chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Non è da escludere, anzi è molto probabile che all’origine di un urto così violento ci possa essere anche una velocità elevata.

La Ford, dopo essersi scontrata con l’altra vettura, ha investito uno scooter per poi travolgere il ciclista che non ha avuto scampo.

Fonte foto: ANSA

Elisa Gallo: “La velocità delle auto uccide”

«La velocità delle auto uccide – ha commentato Elisa Gallo, presidente di Fiab Torino Bike Pride – e contribuisce a determinare la morte di una persona. È necessaria un’attenta educazione stradale perché tragedie del genere non devono più accadere. Per questo vogliamo “città 30” e strade sicure».