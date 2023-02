Christian Solinas indagato per corruzione e riciclaggio: il presidente della Sardegna rischia la ricandidatura

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Accuse di corruzione e concorso in riciclaggio per il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. La Guardia di finanza starebbe indagando su alcune compravendite di immobili che potrebbero nascondere scambi di denaro illeciti. L’inchiesta si snoda in due filoni, uno che coinvolge anche gli imprenditori Roberto Zedda e Christian Stevelli e l’altro che sta verificando presunte irregolarità sulla nomina in Regione di Roberto Raimondi.

L’abbazia mai ristrutturata: perché la procura indaga su Solinas

L’indagine della guardia di finanza ha al centro l’acquisto di un rudere, una vecchia abbazia nell’entroterra cagliaritano. Solinas ne entra in possesso nel 2002, quando ancora nemmeno consigliere regionale, per una cifra imprecisata ma che ‘Il Corriere della Sera’ definisce “pochi euro”.

Nel rogito, oltre a garantire che i frati potessero continuare a sostare nell’edificio, il governatore si impegna a ristrutturare il rudere, che è di interesse storico e vincolato dal Ministero dei Beni Culturali.

I lavori però non sarebbero avvenuti, ma questo non avrebbe impedito a Solinas di vendere l’abbazia per 550.000 euro all’imprenditore Roberto Zedda nel 2020. Sarebbe questa la prima operazione su cui la procura avrebbe dei dubbi. Zedda è proprietario di una TV online ed è coinvolto in alcuni appalti pubblici.

L’incarico in Regione Sardegna e i Panama Papers: chi è Roberto Raimondi

Quello che riguarda l’abbazia è solo il primo filone dell’indagine della procura di Cagliari. L’altro riguarda la nomina, fatta da Solinas, di Roberto Raimondi a direttore generale dell’ufficio regionale che gestisce il programma di cooperazione europea ENI CBC Med.

Il nome di Raimondi non è nuovo alle cronache politiche. La sua nomina aveva già creato qualche polemica alla pubblicazione dei Panama Papers, documenti che mostravano il coinvolgimento in compagnie off-shore di migliaia di personaggi pubblici. Tra questi anche lo stesso Raimondi, come aveva fatto notare il candidato sconfitto dal Solinas nelle elezioni del 2019, Massimo Zedda.

Corruzione e abuso d’ufficio: cosa rischia Solinas

Il presidente della Sardegna è già coinvolto in un’altra inchiesta, nella quale Solinas è accusato di abuso d’ufficio. Le accuse di corruzione e riciclaggio vanno quindi ad aumentare il rischio che il governatore uscente non possa ricandidarsi alle elezioni del 2024.

Secondo la legge Severino infatti, se uno dei filoni portasse ad una condanna, il governatore dovrebbe essere sospeso e non sarebbe presentabile.

Se invece un eventuale processo dovesse concludersi con una condanna dopo la rielezione, il Consiglio Regionale sarebbe sciolto portando immediatamente a elezioni anticipate.