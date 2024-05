La lista di Santoro alle Europee esclusa nella circoscrizione Nord Ovest, fuori Paolo Rossi e Nicolai Lilin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Pace Terra Dignità“, la lista di Michele Santoro per le elezioni europee del prossimo giugno è stata esclusa nella circoscrizione Nord-Ovest. Restano quindi fuori dai candidati l’attore Paolo Rossi e lo scrittore Nicolai Lilin. Rigettate anche altre liste, come quella del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

Europee, lista di Santoro esclusa nel Nord Ovest

Alle ore 20 di mercoledì 1 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni europee previste per l’8-9 giugno 2024.

Come riporta Ansa, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato la lista pacifista di Michele Santoro, “Pace Terra Dignità”, nella circoscrizione Nord-Ovest, che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La lista, composta da 20 candidati e presentata martedì scorso, includeva nomi come quello dell’attore Paolo Rossi e dello scrittore moldavo Nicolai Lilin, oltre a quello del giornalista al primo posto.

Santoro: “Legge assurda”

Non è ancora chiaro il motivo dell’esclusione della lista di Santoro nella circoscrizione nord occidentale.

“Noi le firme le abbiamo raccolte ovunque e in abbondanza e sono più di centomila”, commenta Michele Santoro dopo la bocciatura.

Fonte foto: ANSA

“Ora – spiega – ci troviamo di fronte a un percorso ad ostacoli fatto di timbri, contro timbri e pratiche burocratiche varie, frutto di una legge assurda fatta per scoraggiare la partecipazione democratica. Intanto Sud e Nord Est hanno già ottenuto l’approvazione”.

Lista di Santoro a rischio esclusione nelle Isole

Non solo Nord Ovest, come riporta Palermo Today la lista di Michele Santoro alle europee è a rischio anche nella circoscrizione Isole.

Ci sarebbero dei problemi riguardi i certificati elettorali di alcuni sottoscrittori, come confermato da uno dei presentatori della lista, Frank Ferlisi, segretario palermitano di Rifondazione comunista. La lista è attualmente al vaglio della Corte d’Appello di Palermo.

Le altre liste escluse nel Nord Ovest

Sono nove in totale le liste che sono state rigettate dalla Corte d’Appello di Milano per la circoscrizione Nord Ovest. Oltre a quella di Santoro sono state escluse Democrazia sovrana e popolare, Forza Nuova, Pirati, Partito Animalista-Italexit, Italia dei Diritti, Alternativa Popolare, Pensioni e Lavoro e Lamberto Roberti.

La lista di Alternativa popolare, il partito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, è stata esclusa anche nella circoscrizione Centro.

“Restiamo particolarmente stupiti di come in Italia si possano avere tanti pesi e tante misure”, ha commentato Bandecchi, che ha già annunciato ricorso in Cassazione.