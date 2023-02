Terrorismo fascista in Sardegna, blitz dei carabinieri: intimidazioni nelle sedi elettorali e spaccio di droga

Terrorismo di matrice fascista in Sardegna, questo è quanto hanno appurato le autorità. In queste ore i militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nel Nuorese per reati di vario titolo.

Terrorismo di matrice fascista in Sardegna, blitz dei carabinieri

Come riporta ‘Ansa’, in queste ore le forze dell’ordine stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nel Nuorese, in Sardegna, per associazione con finalità di terrorismo di matrice fascista.

Le autorità dispiegate sul territorio includono il ROS dei carabinieri, il comando provinciale di Nuoro, lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e l’11° Nucleo Elicotteri di Elmas.

Fonte foto: iSTOCK I carabinieri del ROS hanno portato a termine un arresto in Sardegna per associazione terroristica di stampo fascista

L’operazione ‘Reazione’

Secondo le indagini, come riporta la stampa locale su ‘La Nuova Sardegna’, l’associazione avrebbe messo in atto ripetute intimidazioni di matrice fascista ai danni di cittadini e presso le sedi elettorali.

Ancora, gli stessi sarebbero coinvolti nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione ‘Reazione’ verranno resi noti questa mattina alle 10:30 durante una conferenza stampa che si terrà presso la caserma ‘Zuddas’ del comando dei carabinieri di Cagliari.

Un arresto

L’operazione ‘Reazione’ si è dunque conclusa con un arresto, ma per il momento non è dato conoscere altri dettagli.

Solamente nel mese di gennaio a Milano un gruppo neofascista è stato smantellato. L’organizzazione clandestina, con il nome di Avanguardia Rivoluzionaria, era composta da quattro giovani che sul territorio avevano operato vere e proprie intimidazioni e tentato di instaurare rapporti internazionali anche con la Svizzera per estendere il raggio d’azione.

I punti cardine di Avanguardia Rivoluzionaria erano le discriminazioni di tipo razziale e sessuale, ma soprattutto l’organizzazione si ispirava ad Anders Breivik, il terrorista filonazista artefice delle stragi di Oslo e dell’isola di Utøya, dove morirono 77 persone dietro la sua furia anti islamica.

All’indagato in Sardegna sono stati contestati anche reati contro il patrimonio e contro la persona.