Chioggia, lite sulle scale di un condominio: 67enne picchiato da un bullo muore in ospedale

Un uomo di 67 anni è stato pestato da un ragazzo di 26 anni al culmine di una lite sulle scale di un condominio. Il fatto è avvenuto a Sottomarina di Chioggia, in un quartiere di frequente teatro di aggressioni, prevaricazioni e microcriminalità. La vittima, Paolo Marangon, è poi morta nella tarda serata di martedì 12 dicembre all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Anziano picchiato dopo lite sulle scale di un condominio: la ricostruzione e i motivi dell’aggressione

Secondo quanto si apprende dall’Ansa, il 67enne era con un’amica e stavano uscendo dal portone del palazzo per recarsi in pizzeria. L’uscita era parzialmente ostruita dal 26enne, che era fermo a parlare con un coetaneo.

L’anziano, nel tentativo di lasciare l’edificio, avrebbe quindi urtato involontariamente il giovane, che ha avuto una reazione inconsulta.

Fonte foto: Virgilio Notizie Sottomarina di Chioggia, il quartiere dove è avvenuta la tragedia

Nel chiedergli il motivo della piccola spinta, il 26enne avrebbe preteso le scuse dell’anziano, mentre la donna che era con lui ha cercato di placare gli animi. Ma sentendosi ignorato dal 67enne, il giovane avrebbe quindi reagito prendendolo a schiaffi e facendolo cadere a terra.

L’uomo ha sbattuto la testa ed è morto in ospedale

Con la caduta, l’uomo ha sbattuto violentemente la testa a terra, perdendo i sensi. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparsa irrecuperabili ed è morto in tarda serata, come riporta Tgcom24, dopo che i medici avevano iniziato il periodo di osservazione per decretare la morte cerebrale.

Nel frattempo, il 26enne è stato fermato dai carabinieri, mentre l’amica della vittima, disperata e affranta, ha raccontato alla Nuova di Venezia e Mestre: “Mai vista tanta cattiveria, ho paura”.