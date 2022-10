Chiara Nasti e il commento che indigna i follower: "Quel bambino è ricco, un giorno forse sarà il tuo capo"

L’influencer Chiara Nasti torna a far parlare di sé per i suoi atteggiamenti politicamente scorretti.

Questa volta l’influencer napoletana ha creato scalpore per la risposta graffiante e classista data a una follower che ha espresso una critica su Instagram.

Chiara Nasti e il bambino “maleducato”

Chiara Nasti e il nuovo passo verso l’abisso. pic.twitter.com/SlpUWjvHMx — Signor Distruggere (@SirDistruggere) October 24, 2022

I fatti in breve: la Nasti pubblica un video in cui si vede un bambino dire parolacce, una follower si domanda come ciò possa essere considerato divertente e l’influencer risponde con una frase che ha letteralmente fatto esplodere i social.

“Ma quel bimbo maleducato nelle storie di chi è?”, si domanda l’utente. Che aggiunge anche un’altra domanda: “Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaffanc*o?”

La risposta di Chiara Nasti arriva dopo alcune ore e ha toni classisti e altezzosi: “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Sono bastate solo queste poche righe per innescare una valanga di commenti indignati. Fra i più popolari, “Chiara Nasti e il nuovo passo verso l’abisso”, scritto dal Signor Distruggere, uno dei personaggi social più seguiti e dissacranti.

Chiara Nasti contro i vaccini

Non è la prima volta che Chiara Nasti innesca dibattiti online. Alcuni giorni fa l’influencer ha postato una storia in cui si dice contenta di non aver fatto il vaccino anti-Covid: “Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla. Probabilmente con un vaccino avrei avuto anche problemi, odio gli obblighi, faccio sempre l’opposto”.

Chiara Nasti incinta del primo figlio

L’influencer è in dolce attesa. Lei e il compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, aspettano un bambino che si chiamerà Thiago.

“Se fosse stata una bambina l’avrei chiamata Barbie”, ha detto Chiara Nasti. Barbie come la famosa bambola. Anche questa dichiarazione ha suscitato un vespaio di polemiche.

Chiara Nasti e le donne che si ‘svaccano’ in gravidanza

In uno scambio di battute con una follower, Chiara Nasti ha attaccato le donne che dopo la gravidanza prendono qualche chiletto di troppo.

“Cosa ci sarà di male a dire di avere preso chili per una cosa così bella?”, si domanda un’utente.

La risposta di Chiara Nasti: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

E la polemica social è subito servita.