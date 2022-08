Influencer ma anche evasori fiscali totali: tre denunciati, uno percepiva il reddito di cittadinanza

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La guardia di finanza di Ravenna ha scoperto tre influencer evasori fiscali totali. I tre ricevevano compensi dalle sedi estere dei social network ma anche da fan e followers, per un reddito complessivo di 400 mila euro in due anni, tutti rigorosamente in nero. Uno di loro percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Evasori totali, denunciati tre influencer

Tre “influencer e content creator” che nel giro di due anni avevano evaso imposte su redditi che ammontano a circa 400 mila euro sono stati denunciati dalla guardia di finanza di Ravenna.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i tre ricevevano compensi dalle sedi amministrative estere dei social network sui quali operavano e altre somme, anche mediante ricariche di carte Postepay, da parte dei propri follower e fan per l’acquisto di contenuti vari (foto, video, chat, dirette streaming, ecc.).

Somme per un reddito totale stimato in circa 400mila euro per gli anni 2020 e 2021, il tutto in totale evasione delle imposte.

Le operazioni bancarie sospette

Le indagini del nucleo di polizia economico – finanziaria della guardia di finanza di Ravenna sono partite dalla segnalazione di operazioni bancarie sospette di riciclaggio trasmessa dal nucleo speciale di polizia valutaria di Roma nei confronti di 21 persone che risultavano aver movimentato nel tempo cospicue disponibilità liquide o aver ricevuto frequenti bonifici esteri, seppur formalmente disoccupati.

Da lì l’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata su tre soggetti che svolgevano l’attività di influencer e di content creator sui social network. Secondo gli inquirenti tale mansione va considerata come “un’attività di lavoro autonomo di tipo artistico professionale” e tassata di conseguenza.

Uno percepiva anche il reddito di cittadinanza

Uno dei tre influencer evasori scoperti dalla guardia di finanza, residente a Ravenna, risultava nullatenente e percettore, assieme al suo nucleo familiare, del reddito di cittadinanza. Beneficio che non gli sarebbe spettato in caso di regolare dichiarazione dei redditi percepiti, stimati dai finanzieri in oltre 150 mila euro.

Il soggetto è stato pertanto segnalato al competente ufficio dell’Inps per la revoca del reddito di cittadinanza e il recupero delle some ottenute finora, circa 16mila euro.