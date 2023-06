Bimbo di 3 anni resta chiuso in auto per 30 minuti a Vibonati: decisivo l'intervento dei carabinieri

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Vibonati, in provincia di Salerno, un bambino di 3 anni, rimasto chiuso per errore dentro l’automobile per 30 minuti, è stato salvato dall’intervento decisivo dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri.

Cosa è successo a Vibonati

Come riporta l’agenzia ‘Adnkronos’, a richiedere l’intervento dei carabinieri è stata la mamma del bimbo, in preda al panico per aver lasciato accidentalmente le chiavi dell’auto e il telefono cellulare all’interno dell’abitacolo, dove si era attivata automaticamente la chiusura centralizzata.

I carabinieri, che in quel momento erano impegnati in un servizio di pattuglia, hanno infranto il vetro del finestrino dell’automobile ed estratto il bambino, rimasto chiuso per 30 minuti.

Fonte foto: Tuttocittà.it I fatti si sono svolti a Vibonati, in provincia di Salerno, in Campania.

Come sta il bimbo rimasto chiuso in auto

Dopo essere stato liberato dai Carabinieri, il bambino di 3 anni rimasto chiuso in auto è stato sottoposto a una visita medica: fortunatamente, è risultato essere in buone condizioni di salute.

Il caso della bimba trovata morta in auto a Roma

Quanto successo a Vibonati riporta alla mente il caso della bimba di 14 mesi trovata morta all’interno di un’automobile a Roma, in zona Cecchignola, lo scorso 7 giugno.

Il papà della piccola, di professione carabiniere, avrebbe dovuto portare la figlia all’asilo ma, quando la moglie è andata alla scuola d’infanzia, che è vicino all’ufficio dove lavora l’uomo, le hanno riferito che la bimba non era mai arrivata. Da lì, la tragica scoperta della morte della bambina.

Stando a quanto ricostruito, la bambina è stata dimenticata in auto, sotto al sole, per diverse ore.

Nelle stesse ore, un caso simile di quella che è stata definita “Forgotten Baby Syndrome” si è verificato in Belgio: sempre mercoledì 7 giugno, un bimbo di 6 mesi è deceduto all’interno dell’automobile dove la madre lo aveva lasciato, convinta di averlo già portato all’asilo.