Auto con 5 giovani a bordo si schianta contro il guardrail in Ogliastra: morto un 20enne, un ferito grave

Incidente mortale in Ogliastra. Un’auto con a bordo 5 giovani si è schiantata contro un guardrail. Nell’incidente è rimasto ucciso un 20enne, sbalzato dall’abitacolo. Gli altri ragazzi sono rimasti feriti, uno in maniera grave.

La dinamica dell’incidente dell’Ogliastra

Attorno alle 5 del mattino di domenica un’auto con a bordo 5 giovani, tutti tra i 17 e i 20 anni, si è schiantata contro un guardrail della rampa che collega il comune di Tortolì alla strada statale 125, in direzione di Cagliari.

Il conducente della Volkswagen Golf avrebbe commesso un errore, toccando le barriere sulla destra della carreggiata. Questo gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura, che sarebbe finita contro il guardrail sulla parte opposta della strada.

La zona in cui è avvenuto l'incidente

Nell’impatto, le barriere avrebbero sfondato l’automobile, stando a quanto riporta il sito di ‘RaiNews’. La polizia stradale sta indagando su quanto accaduto e potrebbe aprire un fascicolo di indagine sull’incidente.

La morte di Mattia Miscali e le condizioni dei feriti

Al momento del secondo impatto con il guardrail la portiera del lato passeggero della Golf si era aperta. Su quel sedile c’era Mattia Miscali, 20enne di Villanova, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Miscali è morto sul colpo per le ferite riportate nell’impatto con il suolo. Gli altri passeggeri, rimasti nell’automobile, sono rimasti feriti. Un 19 è stato trovato in condizioni critiche dai soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente.

Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre gli altri sono stati curati presso il pronto soccorso di Lanusei e si troverebbero ora presso la struttura in osservazione. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi dell’incidente dell’Ogliastra

Sul luogo del sinistro, pochi minuti dopo lo schianto quando ancora il sole non era sorto, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso per primi i ragazzi rimasti intrappolati tra le lamiere della Golf su cui viaggiavano.

Subito dopo le ambulanze con a bordo i ragazzi feriti meno gravemente si sono recate all’ospedale di Lanusei, mentre per il 19enne in condizioni critiche è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso e il trasporto a Cagliari. Ogni tentativo di rianimare Miscali è stato inutile, il ragazzo sarebbe morto sul colpo.