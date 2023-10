Auto sbanda e precipita nella scarpata a Mottola vicino Taranto: nell'incidente morto un uomo di 75 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di 75 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100 nei pressi di Mottola, in provincia di Taranto. La sua auto è uscita di strada ed è precipitata nella scarpata, inutili i soccorsi.

Incidente stradale a Mottola

Il tragico incidente stradale si è verificato nella giornata di sabato 28 ottobre lungo la strada statale 100 a Mottola (Taranto), tra il centro abitato e la frazione di San Basilio.

Secondo quanto riporta Ansa, nell’incidente è morto un uomo di 75 anni, originario di Fiumicino (Roma).

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente lungo la statale 100 a Mottola, in provincia di Taranto

Auto finisce nella scarpata

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente effettuata dalle forze dell’ordine, l’uomo per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della sua auto, un’Alfa Giulia.

La vettura ha sbandato e dopo aver sfondato il guard rail, è precipitata per qualche metro nella scarpata al lato della carreggiata.

Morto un uomo di 75 anni

Per l’uomo non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale Anas per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.

A causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso sono stati registrati rallentamenti del traffico sulla statale 100.