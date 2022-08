Attentato a Gerusalemme, terrorista spara su un autobus: 7 feriti tra cui una donna costretta a partorire

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È di sette persone ferite, di cui due in modo grave, il bilancio dell’attentato terroristico avvenuto a Gerusalemme nella serata di sabato 13 agosto. Il terrorista è 26enne, Amir Sidawi il suo nome, si è consegnato alla polizia poche ore dopo l’attentato arrivando nella stazione in taxi e portando con sé anche la pistola usata per l’attentato. L’uomo ha sparato contro un pullman nei pressi della Tomba di Davide, nel quartiere palestinese di Silwan.

Attentato a Gerusalemme, donna incinta ferita costretta a partorire

Due persone sono in condizioni molto gravi. Si tratta di un turista americano colpito alla testa e di una donna di 35 anni che si trovava su una macchina nei pressi del bus. Quest’ultima, incinta, è stata colpita all’addome ed è stata costretta a un parto d’urgenza.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il piccolo è in condizioni serie ma stabili. L’attentatore ha aperto il fuoco quando il pullman ha raggiunto la fermata della Tomba di Re Davide, a ridosso del Muro del Pianto.

Spari contro un autobus pieno a Gerusalemme

Il bus, come raccontato ai media israeliani dall’autista, era pieno e in quel momento era fermo perché alcuni passeggeri stavano aiutando una donna in sedia a rotelle a salire.

Immediatamente dopo l’attentato la polizia israeliana ha fatto partire una caccia all’uomo nel quartiere di Silwan. Poche ore dopo, come comunicato dalla stessa polizia, il 26enne è arrivato in taxi nella stazione per consegnarsi. “Il terrorista è nelle nostre mani”, ha detto il portavoce della polizia Kan Eli Levy.

Attentato a Gerusalemme dopo la tregua tra Israele e Jihad

L’attentato avvenuto a Gerusalemme arriva a circa una settimana dalla tregua siglata tra Israele e Jihad islamica. Poco prima Israele aveva lanciato l’operazione militare Breaking Down per prevenire attacchi terroristici. La Jihad aveva risposto con un intenso lancio di razzi.

Fonte foto: ANSA Soccorritori sul posto in un attentato terroristico avvenuto il 5 maggio 2022 a Tel Aviv

Attentato a Gerusalemme, il commento di Hamas e del primo ministro Lapid

Hamas ha festeggiato l’attentato di Gerusalemme definendo il gesto “eroico” e giustificandolo come “una risposta naturale ai crimini quotidiani dell’occupazione contro la nostra gente”.

Il primo ministro israeliano Yair Lapid ha dichiarato che “tutti coloro che vogliono il nostro male pagheranno un prezzo per qualsiasi danno ai civili”.

“Gerusalemme è la nostra capitale e un centro turistico per tutte le religioni”, ha aggiunto.