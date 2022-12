Ascolti tv, dati Auditel di domenica 25 dicembre: Stanotte a Milano con Alberto Angela batte Ficarra e Picone

In queste giornate di festa, tradizionalmente passate in famiglia, il palinsesto televisivo si tinge dei colori del Natale ma non mancano anche programmi e show divulgativi, non necessariamente legati alle festività. È il caso, ad esempio, di Stanotte a Milano, condotto da Alberto Angela, un viaggio in compagnia del divulgatore più amato della tv italiana tra le strade e le piazze del capoluogo lombardo.

Ma chi ha ottenuto lo share più alto tra Alberto Angela e “Il 7 e l’8”, film con Ficarra e Picone del 2007 andato in onda su Canale 5? Ecco i dati degli ascolti tv del 25 dicembre.

Dati auditel del 25 dicembre: prima serata

A dominare gli ascolti tv nella serata di Natale, Stanotte a Milano su Rai 1 che ha tenuto 3.420.000 spettatori incollati allo schermo, ottenendo uno share del 23.8%.

Su Rai 2, Castle – Detective tra le righe, serie TV con Nathan Fillion e Jon Huertas, ha catturato l’attenzione di 1.191.000 spettatori con il 7.2%.

Rai 3: Non c’è più religione, film del 2016 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. 761.000 spettatori e uno share del 4.7%.

Rete 4: The Untochables – Gli intoccabili, il film del 1987 diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet con protagonista Kevin Costner. 735.000 spettatori e share del 4.8%.

Canale 5: Il 7 e l’8, il film del 2007, diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Giambattista Avellino. 2.123.000 spettatori, share del 13.3%.

Italia 1: Miracolo nella 34ima strada, il film del 1994 diretto da Les Mayfield e con protagonista Richard Attenborough. 1.107.000 spettatori, share del 7.2%.

La7: Il padre della sposa, il film del 1991, diretto da Charles Shyer, con Steve Martin e Diane Keaton. 293.000 spettatori, share del 1.8%.

Tv8: Just Friends – Solo amici, il film del 2005 diretto da Roger Kumble con protagonisti Ryan Reynolds e Amy Smart. 293.000 spettatori, share del 1.3%.

Nove: The best of Aldo, Giovanni e Giacomo, lo spettacolo teatrale del trio comico per celebrare i 25 anni di carriera. 507.000 spettatori, 3.3% di share.

Fonte foto: ANSA Tommaso Sacchi e Alberto Angela alla presentazione Rai di Stanotte a Milano

Dati auditel del 25 dicembre: preserale

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7, 2.429.000 spettatori con il 19.4% di share; L’Eredità Weekend, 3.013.000 spettatori con il 21.2%.

Rai2: Una corona per Natale, 727.000 spettatori (5%).

Rai3: Tg Regione, 2.451.000 spettatori (16.5%).

Rete4: Tempesta d’Amore, 660.000 spettatori (4%).

Canale5: Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida, 1.513.000 spettatori (12.4%); Caduta Libera! Il Weekend, 2.202.000 spettatori (15.7%).

Italia1: Elf, 756.000 spettatori (4.8%).

Tv8: 100% Natale, 321.000 spettatori (2.1%).

Nove: Cash or Trash – Xmas Edition, 213.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.