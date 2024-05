Appello di Piera Maggio madre di Denise Pipitone a Domenica In dopo una segnalazione: "Voglio sapere chi è"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una nuova segnalazione potrebbe far luce sul mistero di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa ormai venti anni fa a Mazara del Vallo. Lo ha rivelato la madre, Piera Maggio, che ospite di Mara Venier a Domenica In ha spiegato di “non aver mai perso la speranza” di ritrovare la figlia.

Denise Pipitone, Piera Maggio a Domenica In

Domenica 12 maggio, nel giorno della festa della mamma, Piera Maggio è intervenuta a Domenica In su Rai 1 dopo le recenti notizie delle cimici trovate in casa.

Ospite di Mara Venier, la donna ha ripercorso la storia di Denis Pipitone e ha raccontato che non si è mai rassegnata alla scomparsa della figlia, svanita nel nulla nel 2004 a Mazara del Vallo (Trapani), continuando a cercare e ad attenzionare le segnalazioni che arrivano.

Fonte foto: ANSA Denise Pipitone è scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani

“Se non fosse per me, se non fosse per la mia tempra, non ci sarebbe nessuno oggi, dopo 20 anni, a lottare per Denise”, ha detto Piera Maggio.

L’appello di Piera Maggio dopo la nuova segnalazione

La mamma di Denise ha poi parlato di una nuova segnalazione arrivata di recente, una foto in cui è presente una ragazza che “somiglia straordinariamente alla mia Denise“.

“Voglio assolutamente sapere chi sono quelle persone con cui è stata ripresa nello scatto“, ha detto Piera Maggio, aggiungendo che quella foto “risale a molti anni fa, non è di oggi. Stiamo cercando di individuare l’anno in cui è stata scattata e chi erano quelle persone”.

“Non ho mai perso la speranza di ritrovarla – ha continuato – anche se alcune volte mi sono sentita emotivamente fragile: non sono quella roccia che molti credono io sia”.

Le cimici trovate in casa

Intanto vanno avanti le indagini sul nuovo mistero che aleggia attorno al caso di Denise Pipitone: le cimici trovate in casa durante alcuni lavori di manutenzione, dopo 20 anni dalla scomparsa della figlia.

Piera Maggio ha raccontato di aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno provveduto a sequestrare le microspie, a quanto pare ancora funzionanti, e ad aprire un’indagine.