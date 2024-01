Piera Maggio e la segnalazione sulla figlia Denise Pipitone, la rivelazione in tv: "Ha molte similitudini"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa vent’anni fa a Mazara del Vallo, ha partecipato a “Verissimo” parlando della continua ricerca della verità sulla vicenda, che per lei resta un caso di rapimento. Affermando che, negli anni, le segnalazioni nono sono mai terminate, ne ha menzionata una di particolare interesse, riguardante una bambina che avrebbe molte similitudini con Denise. Una rivelazione non nuova, ma un aspetto ancora non chiarito che la donna che vuole approfondire con l’aiuto legale.

“Ci sono periodicamente, non hanno mai smesso ma noi cerchiamo di individuare quelle più attendibili” ha chiarito Piera Maggio, alla domanda di Silvia Toffanin in merito alle possibili segnalazioni recenti. “Ad esempio c’è una segnalazione che mi è rimasta ancora oggi nella mente ma sulla quale ancora non ho avuto risposta” ha rivelato.

“Non sono cose nuove e sono state già passate in Procura ma io ancora non ho avuto risposta. In particolar modo una bambina che ha molte similitudini con Denise” ha spiegato la donna, aggiungendo che farebbe parte di un gruppo di altre persone, fra cui bambini, tutti di un’etnia diversa, non immediatamente riconducibile a quella della sua bambina.

“È una segnalazione che io voglio approfondire e vedremo con l’avvocato se riusciremo a fare le verifiche in maniera privata” (come accaduto con una segnalazione precedente) “altrimenti renderò tutto pubblico per avere un aiuto e metterci un punto” ha aggiunto Piera Maggio, che non ha fatto mistero di come condurre la sua vita con un dolore così incolmabile sia logorante.

“Diversamente da quanto si può pensare, io non mi abituerò mai a parlare della mia vita e del mio dolore come se nulla fosse. Dentro ho una sorta di non metabolizzazione di ciò che è successo perché io sono rimasta a quella bambina quando aveva 4 anni” ha detto Piera Maggio, impossibilitata a rassegnarsi e andare avanti, senza l’affermazione della verità su sua figlia.