Allerta meteo gialla in due regioni e piogge soprattutto sabato: assaggi di primavera, previsione del weekend

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Accenno di primavera. Secondo gli esperti, il tempo sarà stabile soprattutto al Nord, con piogge al Centro-Sud. Temperature in rialzo. Dalla prossima settimana potrebbero esserci delle parentesi di freddo invernale. Ma la situazione è ancora in evoluzione. Intanto, ecco le previsioni meteo del weekend.

Allerta gialla in Veneto ed Emilia-Romagna

Per venerdì 15 marzo la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico in due regioni.

Si tratta di:

Emilia-Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese;

Costa ferrarese, Pianura ferrarese; Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Fonte foto: 123RF

Acquazzoni nel weekend: dov’è prevista pioggia

Secondo gli esperti di 3bMeteo, il weekend sarà caratterizzato correnti nordoccidentali attive particolarmente sul Centro-Sud, soprattutto sulle regioni del versante adriatico.

In sostanza, ci si attendono acquazzoni e rovesci, soprattutto nelle ore centrali di sabato 16 marzo.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 15 marzo

Nord : nubi in aumento in giornata con deboli piogge la sera su Centro-Ovest Alpi e sulla Liguria. Isolati banchi di nebbia in Valpadana nottetempo. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 14 e 18 gradi;

: nubi in aumento in giornata con deboli piogge la sera su Centro-Ovest Alpi e sulla Liguria. Isolati banchi di nebbia in Valpadana nottetempo. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 14 e 18 gradi; Centro: parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle tirreniche, qualche pioggia in Toscana. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi;

parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle tirreniche, qualche pioggia in Toscana. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi; Sud: nubi irregolari sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna occidentale, senza fenomeni. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi.

Sabato 16 marzo

Nord : nubi sparse e schiarite, ma con cielo più nuvoloso su Liguria ed estremo Nord-Est associato a locali piogge. Temperature in lieve aumento, massime tra 15 e 19 gradi;

: nubi sparse e schiarite, ma con cielo più nuvoloso su Liguria ed estremo Nord-Est associato a locali piogge. Temperature in lieve aumento, massime tra 15 e 19 gradi; Centro: moderata instabilità in transito con locali deboli piogge su Toscana e zone interne, specie tra mattino e pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 14 e 17 gradi;

moderata instabilità in transito con locali deboli piogge su Toscana e zone interne, specie tra mattino e pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 14 e 17 gradi; Sud: moderata instabilità con locali deboli piogge, specie durante le ore pomeridiane, in particolare sull’Appennino. Più sole sulle isole. Temperature in calo, massime tra 13 e 17 gradi.

Domenica 17 marzo

Nord: prevalenza di sole, pur con cielo offuscato dal passaggio di stratificazioni alte. Nebbie fino al mattino sulle pianure orientali. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19 gradi;

prevalenza di sole, pur con cielo offuscato dal passaggio di stratificazioni alte. Nebbie fino al mattino sulle pianure orientali. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19 gradi; Centro: tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo qualche innocuo addensamento al mattino sul versante adriatico. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19 gradi;

tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo qualche innocuo addensamento al mattino sul versante adriatico. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19 gradi; Sud: nubi e qualche debole pioggia su Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia, in attenuazione. Più soleggiato altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 18 gradi.