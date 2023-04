Allerta arancione in Calabria e Sicilia, allerta gialla 12 regioni: rischio grandine fino a Pasqua e Pasquetta

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

L’Italia continua a essere spaccata in due dal maltempo. Rovesci, temporali e grandine dovrebbero continuare a imperversare su gran parte della Penisola a causa dell’irruzione di aria fredda: di matrice artica, causerà inevitabilmente un drastico calo delle temperature fino a Pasqua e Pasquetta, in particolare sull’Adriatico. Il culmine è previsto per giovedì 6 aprile. Nel frattempo, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Calabria e Sicilia e un’allerta gialla in 12 regioni.

Allerta arancione in Calabria e Sicilia

Una struttura depressionaria centrata sulla Sardegna si è mossa verso la Sicilia, scatenando un peggioramento delle condizioni meteo sull’isola, ma anche sulla Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile ha diramato una allerta arancione (qui il bollettino di criticità) sulle due regioni per lunedì 3 aprile: si prevede vento forte, ma anche e soprattutto temporali di notevole intensità, possibili grandinate e frequente attività elettrica.

Allerta gialla su 12 regioni

Contestualmente, la Protezione civile ha emesso una allerta gialla – in previsione del vento forte e di possibili rovesci – in:

Veneto;

Emilia-Romagna;

Marche;

Umbria;

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia.

Il meteo della settimana fino a Pasqua e Pasquetta

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 4 aprile

Nord: cielo poco nuvoloso al più variabili in serata sul Friuli Venezia Giulia con locali piovaschi. Freddo invernale al mattino. Temperature in calo, massime tra 11 e 15 gradi;

cielo poco nuvoloso al più variabili in serata sul Friuli Venezia Giulia con locali piovaschi. Freddo invernale al mattino. Temperature in calo, massime tra 11 e 15 gradi; Centro: instabilità sul versante adriatico, Appennino e sul basso Lazio con isolati piovaschi e neve in collina; maggiori schiarite sulle altre zone. Temperature in ulteriore calo, massime tra 10 e 14 gradi;

instabilità sul versante adriatico, Appennino e sul basso Lazio con isolati piovaschi e neve in collina; maggiori schiarite sulle altre zone. Temperature in ulteriore calo, massime tra 10 e 14 gradi; Sud: spiccata variabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci sparsi e qualche isolato temporale. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi.

Mercoledì 5 aprile

Nord: inizialmente poco nuvoloso, annuvolamenti dal pomeriggio su Prealpi, Appennino Emiliano e Liguria con locali piovaschi e neve in collina. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi;

inizialmente poco nuvoloso, annuvolamenti dal pomeriggio su Prealpi, Appennino Emiliano e Liguria con locali piovaschi e neve in collina. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi; Centro: nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti su basso Lazio e alta Toscana con qualche piovasco o nevicata dai 900 metri. Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 13 gradi;

nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti su basso Lazio e alta Toscana con qualche piovasco o nevicata dai 900 metri. Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 13 gradi; Sud: spiccata instabilità con piogge su Sicilia settentrionale, Calabria, Campania e Salento. Neve dai 1000m. Temperature in calo, massime tra 10 e 15 gradi.

Giovedì 6 aprile

Nord – Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est: sereno sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est: sereno sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla capitale e sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla capitale e sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 7 aprile

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia moderata in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

Al nord ovest: coperto con pioggia moderata in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– Sul tirreno: coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: sereno sui litorali, coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: sereno sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole su interne sarde, sereno su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.