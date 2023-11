Aereo-elicottero militare Usa si schianta nel mare del Giappone, 6 persone a bordo del convertiplano Osprey

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un aereo-elicottero militare Usa si è schiantato con a bordo 6 persone al largo della costa del Giappone. Inizialmente la guardia costiera aveva riferito che a bordo dell’aereo c’erano 8 persone, in seguito ha però cambiato la propria dichiarazione. Si precisa inoltre che una persona è stata recuperata e portata in ospedale, dove purtroppo è deceduta. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 14:45 e segnalava a largo della costa di Yakushima lo schianto dell’aereo-elicottero militare.

Aereo-elicottero militare precitato

La guardia costiera giapponese ha ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 14:45. La chiamata riferiva di un incidente al largo della costa di Yakushima, una piccola remota isola nella prefettura di Kagoshima, nella zona più meridionale del Giappone.

Il mezzo coinvolto sarebbe un aereo-elicottero militare americano del modello Osprey. Questo trasportava, secondo le dichiarazioni della guardia costiera 6 persone, anche se non primo momento sono state segnalate 8 persone a bordo. Sempre la guardia costiera giapponese ha confermato che una persona è stata recuperata nel luogo dell’incidente, ma è deceduta in ospedale.

Fonte foto: ANSA Modello aereo-elicottero Osprey che si è schiantato in Giappone

Dinamiche dell’incidente

Secondo quanto riportato dai media giapponesi, che hanno come fonte la guardia costiera, l’incidente è avvenuto nella parte più meridionale del Giappone (Paese impegnato di recente con il satellite spia della Corea del Nord). Intorno alle 14:45 al largo della costa di Yakushima, il motore sinistro dell’aereo sarebbe andato in fiamme.

Già partire dalle 14:40 il veicolo militare statunitense era scomparso dai radar. A confermarlo il capo segretario di gabinetto Hirokazu Matsuno. Non è la prima volta che si verifica un incidente a bordo di un mezzo Osprey. La 10ª guardia costiera regionali di Kagoshima sta indagando sull’incidente.

Incidente a bordo degli Osprey

L’incidente in Giappone non è il primo. Il modello Osprey si è reso protagonista di diversi problemi di sicurezza. Nel 2016, nel 2017 e ancora nel 2022 con ben due incidenti uno in California e uno in Norvegia.

Le vittime più comuni di questi incidenti sono i marines, il corpo più associato al modello. Questo viene utilizzato per trasporto di persone e di attrezzature e viene preferito ad altri modelli per la velocità e flessibilità, anche se è associato a diversi incidenti mortali.