Yogurt ritirato dagli scaffali, la nota del Ministero: “Fragilità del collo dei vasetti di vetro”

Il ministero della Salute ha diramato una nuova allerta con comunicazione di richiamo per un altro prodotto alimentare: questa volta però il rischio non è legato a qualche contaminazione, bensì alla fragilità delle confezioni in vetro, che potrebbero rompersi e causare seri problemi.

Lo yogurt ritirato

Come specificato nel richiamo diramato dal sito salute.gov.it, da mercoledì 22 febbraio è stato imposto il richiamo del prodotto “Kyr probiotici e vitamina D – Albicocca e Miele”, in confezioni da 250 grammi (due vasetti da 125 grammi l’uno), venduto a marchio Kyr Parmalat.

Le confezioni prese in esame dal provvedimento sono quelle di yogurt Kyr Parmalat con probiotici e vitamina D ai gusti pappa reale, fragola e albicocca e miele, prodotti dall’azienda LNUF Laval Snc nello stabilimento della Zona Industriale des Touches, Boulevard Arago, a Changé, in Francia (marchio di identificazione dello stabilimento FR.53.054.005 CE).

Fonte foto: Ministero della Salute Uno dei lotti di yogurt Kyr Parmalat ritirati dagli scaffali

Le confezioni ritirate dai supermercati riportano come numero di lotto 29/03 z, e come data di scadenza il 29 marzo 2023.

La comunicazione del ministero

Come specificato nella nota del Ministero, il motivo del richiamo è da attribuirsi alla “fragilità del collo dei vasetti di vetro”.

Il Ministero poi specifica nelle avvertenze che “Si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 29/03/2023 e di riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza scontrino”.

Nella nota è comunque precisato che “il richiamo interessa solo il lotto con scadenza sopra indicato. In caso di domande, consultare il sito www.inviarichiesta.it/kyr”.

La nota dell’azienda

E proprio l’azienda, in seguito al richiamo del ministero, ha rilasciato una nota sul proprio sito con la quale specifica che “a seguito dei consueti controlli svolti attraverso il nostro sistema di Gestione Qualità abbiamo evidenziato una possibile fragilità del collo del vasetto di vetro, del prodotto Kyr Probiotici e Vitamina D con data di scadenza 29/03/2023, nei gusti pappa reale, albicocca – miele, e fragola, nelle confezioni 2 x 125g”.

“Il vasetto – continua la nota dell’azienda – è prodotto da un fornitore esterno”. Il ritiro è comunque avvenuto “a titolo precauzionale”, e la ditta invita “coloro che hanno acquistato i lotti oggetto del ritiro a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per un rimborso”.

“Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto – conclude la comunicazione – la sicurezza è un elemento fondamentale dell’attività della nostra azienda e sviluppiamo un costante e accurato sistema di monitoraggio e controllo su tutti i nostri prodotti”.