Will Smith avrebbe avuto una relazione gay con Duane Martin: l'attore replica al retroscena dell'ex assistente

Un ex assistente personale di Will Smith ha raccontato che l’attore avrebbe avuto una relazione con Duane Martin. Secondo quanto raccontato all’intervista per Tasha K, Smith e Martin avrebbero avuto almeno un rapporto sessuale, perché accaduto proprio sotto gli occhi dell’assistente. Sulla relazione omosessuale del passato è intervenuto Smith, che nega i fatti divulgati.

La testimonianza

L’ex assistente personale di Will Smith ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tasha K un episodio che ha già fatto il giro del web. L’uomo ha infatti divulgato di aver visto, anzi di aver sorpreso Will Smith insieme a Duane Martin.

La ricostruzione dell’evento è stata raccontata così: “Ricordo benissimo la scena: ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy – Il principe di Bel Air ed è allora che l’ho visto fare sesso con Will”. E ancora: “Erano su un divano, io mi sono imbattuto in questa situazione per caso”.

La replica di Will Smith

La reazione dell’attore alla presenza dell’assistente in quel frangente è stata descritta come “un cervo alla luce dei fari”. Da parte sua Will Smith (che è ancora sotto i riflettori per lo schiaffo a Chris Rock) ha replicato che la storia sarebbe stata totalmente inventata.

La risposta è arrivata attraverso il portavoce di Smith, che su TMZ ha smentito il gossip: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale”.

Il divorzio con la moglie

Nell’intervista si parla anche del divorzio dell’attore con Jade Pinkett. L’ex assistente ha infatti spiegato che tra i due non c’era più una relazione da anni. Secondo quanto riportato infatti: “Loro in realtà sono già separati da sette anni”.

Ancora una frecciatina rivolta all’ex coppia: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un “mignolo”. Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla, è stata una vittoria”.