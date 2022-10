Walace vivo per miracolo: incidente per il giocatore dell'Udinese, l'auto si ribalta e prende fuoco

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale nella notte ha coinvolto il centrocampista dell’Udinese Walace Souza. Il brasiliano, 27 anni, poco dopo le 3 è uscito di strada con la sua auto che, dopo essersi ribaltata, ha preso fuoco. Il calciatore, uscito illeso dall’abitacolo, è stato ricoverato per alcuni controlli del caso.

Incidente per Walace, cos’è successo

Tanta paura per Walace Souza, centrocampista in forza all’Udinese del tecnico Sottil. Il brasiliano, coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 3 di notte in viale Venezia a Udine, è uscito miracolosamente illeso dalla sua auto dopo che quest’ultima si è ribaltata e ha preso fuoco.

Secondo quanto si apprende, il 27enne ex Hannover sarebbe riuscito a uscire dall’auto prima che quest’ultima prendesse fuoco. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine che si sono recate sul posto.

Ad intervenire per aiutare il calciatore anche l’automedica del 118, allertata dalla stessa vettura del brasiliano che, essendo di ultima generazione, ha inviato un segnale di aiuto subito dopo l’incidente.

Come sta Walace

Il 27enne Walace Souza, come detto, è uscito illeso dall’incidente avvenuto questa notte a Udine, ma è stato comunque ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti. Data l’entità del sinistro, infatti, i sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno optato per trasferire il centrocampista brasiliano in ospedale per dei controlli.

Come la stessa Udinese ha fatto sapere, il calciatore è stato dimesso dopo poche ore e già da oggi è tornato ad allenarsi regolarmente col gruppo bianconero guidato da Andrea Sottil.

Chi è Walace Souza

Brasiliano classe 1995, Walace Souza Silva, semplicemente noto come Walace, è un centrocampista dell’Udinese. Difensivo e abile palla al piede, il calciatore è in forza alla squadra friulana dal 2019 e con i bianconeri ha giocato 95 partite andando in gol una volta lo scorso 27 aprile contro la Fiorentina.

Nella stagione in corso, Walace è uno dei pupilli del neo tecnico dell’Udinese Andrea Sottil. Il brasiliano, infatti, è il calciatore più utilizzato nelle prime nove giornate di Serie A andate in archivio, partite che hanno permesso al club bianconero di conquistare fin qui un quarto posto sorprendente con 20 punti in classifica e a soli tre punti di distanza dalla capolista Napoli.