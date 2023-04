Trovata morta in casa a Pianura la madre di Donato De Caprio, star di TikTok: il giallo della lite coi vicini

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Una donna è stata trovata morta a casa sua a Napoli. Si tratta di un’anziana di 72 anni. Il suo corpo è stato trovato privo di vita nel quartiere Pianura, nella zona nord-ovest della città. Si tratta della madre di Donato De Caprio, food influencer noto per il suo tormentone “con mollica o senza?”

Donna trovata morta a Napoli

La vittima si chiamava Rosa Gigante. Il suo corpo è stato rinvenuto dai familiari nella sua casa di via Vicinale Sant’Aniello nel primo pomeriggio di martedì 18 aprile.

Il posto è stato raggiunto dai poliziotti del commissariato locale, dagli agenti della Squadra mobile della questura e dalla polizia scientifica.

Via Vicinale Sant'Aniello si trova nel quartiere Pianura, nella periferia nord-occidentale di Napoli.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per accertare le cause del decesso. Dalle prime informazioni pare che potrebbe trattarsi di un omicidio imputabile a una lite con i vicini.

Secondo alcune indiscrezioni una donna sarebbe stata fermata e la sua posizione sarebbe attualmente al vaglio degli inquirenti. Si cerca l’arma del delitto e si indaga sull’eventuale movente.

Di fronte all’abitazione si è radunata una piccola folla di abitanti del quartiere. Attimi concitati si sarebbero vissuti all’arrivo sul posto dei sanitari del 118. Le forze dell’ordine tengono a distanza i giornalisti.

Morta la madre dell’influencer Donato De Caprio

Rosa Gigante, 73 anni ad agosto, era la mamma di Donato De Caprio, salumiere e food influencer con un enorme seguito di fan su Instagram e TikTok. Il suo tormentone è “con mollica o senza?“.

Informato della tragedia, Donato De Caprio ha immediatamente lasciato il suo negozio in via Pignasecca a Napoli per accorrere a casa della madre.

Chi è Donato De Caprio

Donato De Caprio lavorava come banconista addetto a salumi e latticini in un negozio di alimentari.

Come a volte può accadere, il successo per lui è arrivato per caso: De Caprio ha cominciato a riprendere il proprio lavoro e a pubblicare su TikTok i suoi gesti quotidiani: scelta del pane, taglio del panino e farcitura.

Nel giro di poco tempo è diventato un vero e proprio fenomeno social da milioni di follower.

Oggi Donato De Caprio ha aperto la sua bottega di gastronomia, non distante dal vecchio datore di lavoro.

Dopo la diffusione della notizia della tragedia i social di Donato De Caprio sono stati invasi da centinaia di messaggio di cordoglio.