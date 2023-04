Torna la truffa del palazzo da evacuare, ecco come riconoscere i falsi volantini della polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Era successo nei mesi della pandemia e dei lockdown. Ora la truffa del volantino sembra essere tornate. A segnalarlo è la polizia di Stato, che invita la cittadinanza a non assecondare la richiesta, rivolta ai non residenti, di lasciare le case per dei presunti controlli della polizia. Si tratta, infatti, di una truffa finalizzata probabilmente a introdursi negli appartamenti per svaligiarli.

Il messaggio della polizia di Stato

“Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini sul quale si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza”, spiega la polizia di Stato sul proprio sito internet.

“È evidentemente una truffa da non assecondare – prosegue la polizia – Il documento non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale”. Negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni al punto da indurre la polizia a diffondere un messaggio anche tramite il suo profilo Twitter.

Segnalati in molte città FALSI volantini affissi sulle abitazioni e intestati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Invita a lasciare le case per finti controlli di polizia. È una truffa! Segnalate ed informate anziani. https://t.co/jMFAIB494K #17aprile pic.twitter.com/EIWPdCVH0l — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 17, 2023

A rischio le persone anziane

Come sempre in questi casi, sono le persone anziane quelle più a rischio perché potrebbero essere ingannate più facilmente dal falso volantino.

Per questo motivo la richiesta della polizia, a chi trova questi volantini, è di parlarne immediatamente agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa per metterli in guardia.

Oltre, ovviamente, a recarsi presso l’ufficio di polizia più vicino per denunciare l’accaduto.

Era successo già durante la pandemia

La truffa dei falsi volantini che invitavano i “non residenti” a lasciare gli appartamenti era stata messa in atto durante i mesi dei primi lockdown provocati dal Covid-19.

Anche in quel caso polizia e carabinieri avevano lanciato appelli alla cittadinanza per non cadere nella trappola tesa dai malviventi.

L’obiettivo dei ladri, infatti, era quello di far allontanare le persone dalle case per poi svaligiarle in maniera indisturbata.