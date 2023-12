SONDAGGIO - Giorgia Meloni dopo il caso Andrea Giambruno, "vita privata in piazza senza pietà". Sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Giorgia Meloni ha trascorso settimane complicate. La premier, oltre agli impegni politici, ha dovuto fronteggiare la crisi familiare dopo i fuorionda svelati da Striscia la Notizia sul suo ormai ex compagno, Andrea Giambruno. Intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5, la presidente del Consiglio è tornata sulla rilevanza che ha avuto la rottura.

“Diciamo che si è parlato delle volte senza pietà, però elmetto in testa e si combatte”, ha dichiarato durante la diretta, in cui comunque ha affrontato vari temi (dai funerali di Giulia Cecchettin alla bagarre in Aula sul salario minimo).

Giorgia Meloni era in effetti stata travolta dal caso Giambruno, con le inevitabili domande già dopo il primo fuorionda diffuso dalla trasmissione di Antonio Ricci.

Il secondo video, quello più esplicito, ha poi portato non solo alla fine della conduzione del giornalista fine della conduzione per il giornalista di Diario del giorno su Rete 4, ma anche alla fine della relazione con la premier, a cui era legato dal 2014.

Siete d’accordo con Giorgia Meloni sul fatto che la sua vita privata sia finita “in piazza senza pietà” oppure, dato il ruolo che ricopre, è giusto che si parli anche delle sue vicende extra-politiche? Ditecelo partecipando al nostro sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui):