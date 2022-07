Singapore, offre dei soldi "per un caffè" a dei poliziotti: arrestato per corruzione, due mesi di carcere

Dietro le sbarre. Un cittadino cinese di 38 anni, fermato perché sospettato di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza, è stato condannato a due mesi di carcere, ma non solo per i motivi legato al presunto consumo di alcol. L’uomo, infatti, è stato arrestato per corruzione. L’accusa è di aver offerto a tre agenti della polizia di Singapore dei soldi “per un caffè”. In realtà erano 100 dollari.

Cosa è successo

Han Shaolu è stato condannato a 8 settimane di carcere per aver tentato di corrompere degli agenti della polizia stradale di Singapore.

Fermato perché sospettato di essersi messo al volante in stato di ebbrezza, il 38enne avrebbe offerto denaro “per un caffè” ai poliziotti, come compenso per averlo lasciato andare.

Si sarebbe trattato però di 100 dollari: così, è stato arrestato per corruzione.

Tra l’altro, l’uomo fermato e i poliziotti non erano in grado di comunicare tra loro, perché Shaolu parla solo il mandarino.

Il processo

L’episodio risale al 2019, ma il processo, durato 5 giorni, si è concluso il 18 luglio scorso.

Il dibattimento si è basato su tre accuse di corruzione, mosse da tutti e tre gli agenti.

Cosa dice la legge a Singapore

A Singapore, infatti, anche 20 centesimi sono considerati una tangente.

I trasgressori rischiano multe fino a 100 mila dollari e il carcere fino a 5 anni.