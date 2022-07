Si apre una voragine in piscina, un 32enne muore risucchiato in acqua durante una festa in Israele: il video

Durante una festa in piscina si apre all’improvviso una voragine sul fondo che inghiotte due bagnanti provocando la morte di un 32enne. Il tragico incidente è avvenuto nel villaggio di Karmei Yosef, in Israele, mentre era in corso un raduno aziendale in una villa privata. Come riportano le testate israeliane, oltre alla vittima anche un uomo di 34 anni è stato risucchiato dal vortice riportando ferite alla testa e agli arti.

L’incidente

Secondo alcune testimonianze dei presenti, alla festa hanno partecipato circa 50 persone, 6 delle quali erano in piscina quando si è aperta la voragine.

Il bagnino impegnato nella sicurezza in vasca ha detto al sito di notizie locale, Ynet, che intorno alle 14.00 israeliane un “vortice” si è creato all’improvviso. Lui avrebbe urlato alle persone di uscire dall’acqua, ma alcune sono rimaste non rendendosi conto del pericolo.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp — Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022

La vittima

La vittima si chiamava Klil Kimhi, il suo corpo è stato trovato circa quattro ore dopo in un tunnel profondo diversi metri.

L’uomo di 34 anni rimasto ferito è riuscito a uscire in tempo dalla piscina ed è stato soccorso e curato dai paramedici sul posto riportando lievi traumi.

Le operazioni di ricerca

Le squadre di ricerca della città di Karmei Yosef hanno rinvenuto il cadavere a seguito di una complessa operazione di salvataggio per i rischi di un crollo secondario, che ha richiesto l’uso di telecamere agganciate ai caschi degli operatori mentre venivano calati nel sottosuolo.

Per evitare che la piscina collassasse definitivamente i soccorritori hanno costruito un struttura di supporto.

“Al termine delle ricerche operative, la polizia, i servizi antincendio e di soccorso e l’IDF Homefront Command hanno individuato l’uomo scomparso, un uomo di circa 30 anni residente a Tel Aviv, sfortunatamente era deceduto”, ha comunicato la polizia israeliana in una nota.