Scout 16enne muore dopo essere stata colpita da un albero a Brescia: il dramma nella notte a Cedegolo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dramma a Cedegolo, in provincia di Brescia, dove nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023 una giovane di 16 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto a causa del maltempo. La ragazza si trovava in un campo scout insieme ad altri coetanei.

Travolta dall’albero

La tragedia nel campo scout di Cedegolo si è consumata nella notte, proprio mentre sulla Lombardia si è abbattuto un nubifragio violento che ha messo in ginocchio anche Milano e la Brianza. Secondo quanto si apprende, la giovane vittima è la 16enne Chiara Rossetti che si trovava all’interno di una tenda nel bosco in località Palù.

Attorno alle 4, stando a quanto ricostruito, un albero è crollato e si è abbattuto proprio sulla tenda della 16enne. Per la giovane non ci sarebbe stato nulla da fare, sorpresa nel sonno e morta sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La ragazza, riferiscono i media locali, si trovava nel bosco insieme ad altri scout che provenivano da fuori provincia, probabilmente Como. Stando a quanto ricostruito, i giovani avevano passato la giornata in giro, poi arrivati in località Palù avevano montato le tende nel bosco per passare la notte.

Evacuato il campo scout

La pioggia violenta e le raffiche di vento hanno svegliato tutti gli scout, con la tragica scena dell’albero caduto sulla tenda della giovane che ha lasciato tutti sconvolti.

Alle prime luci dell’alba, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo della ragazza e messo in sicurezza gli altri ragazzi nel palazzetto del paese evacuando, di fatto, il campo scout.

Aperta indagine

E intanto la procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un’inchiesta sulla morte di Chiara.

La tenda era stata allestita su una sorta di palafitta già esistente che è stata travolta da un grosso albero che si è spezzato per il maltempo. Con la vittima erano presenti anche altre amiche che si sono salvate.

Emergenza maltempo

Una notte che sarà difficile da dimenticare, tanto per gli scout quanto per tutti i cittadini della Lombardia. Quella tra lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023, infatti, è stata una notte di violenti nubifragi, pioggia, grandine e vento che hanno provocato ingenti danni.

La conta ufficiale arriverà solo nelle prossime ore, ma in città come Milano girando per strada è facile fare un primo bilancio. Alberi caduti, tetti di case e attività scoperchiati, binari di tram, metro e treno invasi da rifiuti di ogni genere, dai rami alle foglie, passando anche per strutture crollate a causa del maltempo.

“Temevo crollasse tutto”, “è stato l’Apocalisse”, “faceva davvero paura” sono solo alcuni dei commenti postati sui social da alcuni cittadini milanesi, che hanno pubblicato foto e video del temporale che si è abbattuto su Milano.