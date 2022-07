Scontro tra barche all'Argentario, c'è un indagato: chi è e quali sono le ipotesi di reato

Ci sono ulteriori sviluppi sulla vicenda dello scontro tra barche all’Argentario, avvenuto lo scorso sabato e a margine del quale un uomo è morto e una donna risulta tutt’ora dispersa. C’è infatti il primo nome iscritto nel registro degli indagati: si tratta del conducente dello yacht che ha sventrato la barca a vela su cui viaggiavano i sei turisti romani, investendolo ad alta velocità.

Scontro tra barche all’Argentario, c’è il primo indagato: si tratta del danese che era alla guida dell’imbarcazione

Sullo yacht, al momento dello schianto, viaggiavano quattro danesi. Il conducente, Per Horup, di 58 anni, è il primo indagato, come riporta l’Ansa. Si tratta di un un piccolo imprenditore del sud della Danimarca che si trovava in vacanza con la famiglia in Italia.

Le ipotesi di reato sono di naufragio e omicidio colposo. Secondo quanto ipotizzato, è possibile che l’imbarcazione stesse procedendo col pilota automatico quando è andata a sbattere contro la barca a vela.

Intanto, le imbarcazioni sono state poste sotto sequestro e la procura disporrà una perizia per risalire alla velocità e la traiettoria del motoscafo al momento dell’impatto.

Secondo quanto riporta il Corriere della sera, sono emersi alcuni dettagli dagli interrogatori: i danesi avrebbero spiegato che di stare viaggiando con il sole in faccia, e di non aver dunque notato l’imbarcazione se non all’ultimo istante.

Il tratto di mare dove è avvenuto lo scontro tra le imbarcazioni

Scontro tra barche all’Argentario, la ricostruzione dell’incidente

Come detto, lo yacht è finito ad alta velocità contro la barca a vela centrando in pieno l’uomo che stava conducendo l’imbarcazione. Dei sei turisti romani, quattro sono stati tratti in salvo, mentre un uomo è morto e una donna è dispersa da sabato.

Rinvenuto il corpo della vittima, risulta ancora dispersa la donna di 60 anni

Il corpo della vittima, Andrea Giorgio Coen, di 59 anni, è stato recuperato nella mattina di domenica 24 luglio dai sommozzatori dei vigili del fuoco, mentre le ricerche della donna, Anna Claudia Cartoni, di 60 anni, sono perdurate per tutto il weekend, purtroppo senza esito positivo.

Il tratto di mare in cui è avvenuto lo schianto, tra l’Isola del Figlio e Monte Argentario, è interessato da forti correnti che potrebbero aver trascinato e spinto lontano la donna in balia delle onde.