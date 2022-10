Russia Today sospende il giornalista che invitava in diretta tv ad annegare i bambini ucraini

Ha incitato alla violenza nei confronti degli ucraini in diretta tv suggerendo di annegare o bruciare i bambini ucraini e giustificando gli stupri da parte dei soldati russi. Ora il giornalista Anton Krasovsky è stato sospeso dall’emittente televisiva Russia Today dopo che un estratto della trasmissione è finita sui social, facendo il giro del mondo.

Ha suggerito in diretta tv di annegare o bruciare i bambini ucraini. Parole choc che devono essere sembrate eccessive anche ai vertici della tv russa RT (ex Russia Today), parte integrante della macchina della propaganda del Cremlino.

Un estratto della trasmissione con i commenti del conduttore Anton Krasovsky è stato pubblicato sui social e ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ora l’emittente tv ha annunciato la sospensione del giornalista.

Nel corso della trasmissione da lui condotta su Rt, Anton Krasovsky ha suggerito di annegare o di bruciare i bambini ucraini e ha fatto poi dei commenti orribili sugli stupri da parte dei soldati russi in Ucraina, arrivando a giustificare le violenze sulle donne ucraine.

Il giornalista ha poi detto che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che tutti quelli che resistono all’avanzata russa meritano di morire.

Subito dopo la diffusione delle parole del presentatore russo, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha condannato i commenti choc di Krasovsky e ha esortato i governi a bandire l’emittente russa.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022