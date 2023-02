Roma, rider 22enne travolto da un'auto: è in gravi condizioni. Cosa è successo

Un rider di 22 anni è in condizioni gravi dopo uno scontro con un’automobile in via San Biagio Platani, in zona Tor Bella Monaca, a Roma.

L’incidente stradale

L’incidente stradale è avvenuto nella mattinata di lunedì 20 febbraio, attorno alle ore 11,45 all’altezza del civico 248 in via San Biagio Platani.

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, il rider è stato travolto da un’automobile mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Non è ancora chiara, però, la precisa dinamica dello scontro tra l’automobile (una Mercedes Classe E) e la bicicletta. Sul caso stanno indagando i vigili urbani del VI gruppo, intervenuti sul luogo dell’incidente per gli accertamenti di rito.

Come sta il rider investito dall’auto a Roma

Il rider investito lunedì mattina in via San Biagio Platani a Roma, un 22enne del Pakistan, è ricoverato in gravi condizioni. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata.

Rider investito a Roma: il precedente a gennaio

Nel mese di gennaio del 2022 un altro rider era stato investito, in quel caso mortalmente, sempre a Roma.

Attorno alle ore 20 di sabato 28 gennaio, un rider kenyota era stato travolto da un bus-navetta nella rotatoria di piazza Re di Roma, nel quartiere Appio-Tuscolano. Il mezzo coinvolto nell’incidente stradale, in quel caso, era una navetta privata che collega la stazione Termini all’aeroporto.

Stando alle prime ricostruzioni, il rider era impegnato in una consegna a piedi, quando nella rotatoria di piazza Re di Roma è arrivato il bus-navetta che lo ha travolto. L’impatto è avvenuto all’incrocio con largo Vercelli. La vittima, sempre in base alle prime informazioni che erano emerse sul caso, era impegnata ad attraversare la strada.

