Roma, cadavere di un uomo trovato in strada: sgozzato ad Artena, si indaga per omicidio

Sangue per le strade di Artena, in provincia di Roma. Il cadavere di un uomo è stato trovato nella serata di domenica 17 luglio, con evidenti ferite da taglio alla gola. Sull’episodio stanno indagando, per omicidio, i carabinieri di Colleferro. Si pensa che sia stato sgozzato, quindi all’omicidio, ma al momento non si escluderebbe nessuna pista.

La vittima

Al momento non si conosce l’identità della vittima.

Il cadavere è stato trovato in via Casa Colonnella ad Artena (provincia di Roma), la strada che porta verso i Castelli.

Su di lui non sono stati trovati i documenti.

La sua età dovrebbe comunque oscillare tra i 25 e i 30 anni: si tratterebbe di un uomo di origini straniere, presumibilmente dell’Est Europa.

Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 21:30 di domenica 17 luglio.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo del ritrovamento del cadavere sgozzato in via Casa Colonnella ad Artena, in provincia di Roma

Indagini in corso: si cerca l’omicida

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Colleferro.

Per adesso, la pista più accreditata è quella dell’omicidio: non si esclude comunque nulla.

Secondo omicidio in poche ore

Si tratta del secondo omicidio in poche ore nella provincia di Roma, dopo quanto successo ad Anzio, dove Leonardo Muratovic, pugile 26enne, è stato ucciso a coltellate fuori dalla Bodeguita Beach, locale della movida.

Anche nel caso dell’omicidio di Anzio, le indagini sono in corso: si cerca il killer, al momento senza identità.