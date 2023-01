Roma, autista della Cotral si masturba mentre guida il bus: ripreso dai passeggeri, avviate verifiche interne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Scandalo a Roma, tra i paesi di Palombara Sabina e Monterotondo, dove un conducente della Cotral, l’azienda regionale di autotrasporti, è stato pizzicato mentre si masturbava alla guida di un bus. A far circolare le immagini del fatto increscioso sono stati due giovani passeggeri, che resisi conto di quanto stava accadendo hanno preso il cellulare e ripreso la scena pubblicandola poi sui social.

Autista si masturba alla guida, il caso

A ricostruire quanto accaduto sulla linea regionale della Cotral ci ha pensato il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riferito, infatti, i due passeggeri si trovavano a bordo di un bus tra Palombara Sabina e Monterotondo verso le 15 di mercoledì 11 gennaio 2023, quando alzando lo sguardo verso lo specchietto retrovisore si sono resi conto di strani movimenti da parte dell’autista.

I due, senza pensarci troppo, hanno deciso di prendere il cellulare e registrare quanto stava succedendo. Il video, nel giro di poche ore, è diventato virale ed è stato pubblicato sul gruppo Welcome to Favelas e in gruppi privati.

Aperta l’indagine interna

La clip pubblicata sul famoso gruppo Telegram ha fatto subito il giro del web ed è giunta anche ai piani alti della Cotral. Nei 20 secondi girati dai due ragazzi, però, non si riesce a capire bene chi sia il conducente del mezzo.

Cotral, cercando di risalire all’identità del lavoratore per prendere provvedimenti, ha quindi spiegato: “Dal video che abbiamo visionato è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità”. Dall’azienda hanno comunque fatto sapere di aver avviato le verifiche interne per arrivare al nome del conducente protagonista del fatto.

I precedenti a Roma

Quanto successo sul bus Cotral tra Palombara Sabina e Monterotondo non è però una novità. Già in passato, infatti, altri autisti erano stati pizzicati in atteggiamenti non consoni sul posto di lavoro. Come La Repubblica stessa ricorda, infatti, a marzo 2022 circolò un video di un autista dell’Atac intento a toccarsi, stringere ben saldo il cellulare in mano e addirittura scattarsi un selfie mentre il bus continuava la sua marcia tra le strade della Capitale.

Il video fece il giro del web e arrivò anche nella chat di lavoro dell’Atac, con l’azienda che prese provvedimenti duri contro l’autista.

A ottobre, invece, un altro autista Atac era stato pizzicato mentre guardava un film sul cellulare mentre era alla guida del bus.