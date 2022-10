Autista Atac guarda film mentre guida l'autobus: bufera sui social, l'azienda lo sospende da servizio e paga

Non è la prima volta che un conducente Atac finisce al centro di una bufera mediatica per un comportamento poco consono al suo ruolo. Segnalazioni che avvengono perlopiù sui social network, da parte di utenti che assistono loro malgrado a situazioni poco piacevoli.

Autista Atac guarda un film mentre guida il bus, è bufera sui social

Succede che un autista Atac si mette a guardare un film mentre è alla guida di un autobus. Succede che un utente immortala la scena e testimonia tutto su Twitter. E l’azienda della mobilità romana, venuta a conoscenza dell’accaduto, sospende il conducente dal servizio e dalla paga.

La denuncia dell’utente su Twitter

L’utente implacabile ha pubblicato foto e video della scena su Twitter, con tanto di racconto e dura critica: “Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s’è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana”.

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s’è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana. 2/5 pic.twitter.com/U3J2ClfJ21 — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) October 24, 2022

La replica di Atac

L’Atac ha quindi provveduto a identificare e sospendere dal servizio e dallo stipendio il conducente, grazie alla segnalazione dell’utente che già in passato aveva testimoniato sui social le condotte errate di alcuni dipendenti dell’azienda. Il comportamento più comune, che emerge dalla serie di tweet, è parlare al telefono mentre si è alla guida.

Il Corriere della Sera, così come altre testate, hanno riportato la nota dell’Atac in cui si fa riferimento alla sospensione del conducente. “Si tratta di pochi casi che danneggiano tutta la categoria. La maggior parte degli 11mila dipendenti di Atac interpreta correttamente il proprio ruolo”, ha sottolineato l’azienda.

Un provvedimento che non sarebbe stato possibile senza la testimonianza dell’utente, che tuttavia denuncia come in passato alcune sue segnalazioni siano rimaste inascoltate.

Il mese scorso aveva sollevato un’ondata di indignazione il conducente Atac che si era addormentato mentre era alla guida del veicolo. Anche in questo caso, l’episodio era stato ripreso e denunciato sui social network.