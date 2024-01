Quali sono le aziende Top Employers 2024: le migliori realtà in cui si lavora in Italia, da Amazon a Ferrari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Quali sono le aziende in cui si lavora meglio in Italia? Top Employers ha assegnato le sue certificazioni alle migliori aziende italiane per quanto riguarda la gestione del personale. In tutto sono state premiate 147 imprese.

Le certificazioni Top Employers 2024

Top Employers Institute, ente di certificazione globale per aziende in ambito risorse umane, ha pubblicato l’elenco delle aziende con sedi in Italia che hanno ottenuto il riconoscimento di Top Employers.

Si tratta di 147 aziende con sedi in Italia ma che possono essere anche di proprietà estera, che hanno superato i criteri molto rigidi imposti dal HR Best Practices Survey e sono state riconosciute come Top Employers 2024.

Fonte foto: ANSA Sede della Ferrari, una delle aziende Top Employers italiane

Queste imprese sono quindi quelle più attente al benessere del proprio personale su diversi livelli. La certificazione viene assegnata in base a molti criteri, dall’efficacia della leadership alle possibilità di carriera, fino alla serenità dell’ambiente di lavoro.

Le aziende premiate in Italia e nel mondo

Il riconoscimento di Top Employers Institute non ha soltanto il livello nazionale. Se un’azienda ha più sedi nel continente europeo e ha ottenuto la certificazione a livello nazionale in almeno 5 Paesi diversi, viene indicata come Top Employers Europe.

Esiste anche un livello successivo a quello continentale, quello globale. Un’impresa che abbia ottenuto la certificazione di Best Employers in 17 Paesi diversi divisi su più continenti è infatti riconosciuta come Top Employers Global.

Hanno sedi in Italia 44 Best Employers Europe e 17 Best Employers Global. Queste ultime sono Airbus, Alstom, BAT, Chep, Boehringer Ingelheim, DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight, HCL, Infosys, JTI, NTT Data, Puma, PepsiCo, Philip Morris International, Saint-Gobain, Takeda, TATA Consultancy Services.

I Top Employers che operano in Italia

Tra e aziende incluse in questo riconoscimento in Italia ci sono alcune multinazionali molto famose. Si passa da Amazon, colosso dell’e-commerce, alla compagnia di assicurazioni Allianz. Incluse nella lista anche il sito Booking, Coca Cola, i supermercati Lidl e Toyota.

Scelti per questo riconoscimento anche alcuni famosi marchi italiani, come Peroni, che produce l’omonima birra, Danieli, gruppo di acciaierie che starebbe per investire nel nuovo polo di Piombino, Fincantieri e Poste Italiane. Tra le migliori anche Ferrari, che nel 2024 offre 250 posti di lavoro nel 2024 con assunzioni a tempo indeterminato.