Piazza di Spagna, turisti lanciano un monopattino sulla scalinata: danni per 25 mila euro

Nuovo atto di vandalismo ai danni della scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna, uno dei luoghi più affascinanti e noti di Roma. Una coppia di turisti americani ha lanciato un monopattino giù dalla scalinata, danneggiando i gradini del celebre monumento. Gli agenti della polizia locale li hanno identificati, multati e denunciati.

Turisti lanciano un monopattino sulla scalinata di Trinità dei Monti

Secondo quanto riporta Repubblica, ammontano a circa 25 mila euro i danni provocati da una coppia di turisti americani che hanno lanciato un monopattino sulla scalina di Trinità dei Monti a piazza di Spagna.

L’episodio è avvenuto nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3 giugno, verso le ore 2.45. I due americani in vacanza a Roma, lui 28 anni e lei 29, hanno deciso di scendere la celebre scalinata con i monopattini elettrici alla mano.

Ma mentre lui è riuscito a trattenere il mezzo per il manubrio, la ragazza ha lasciato andare il monopattino, che è volato giù per la scalinata provocando danni al marmo degli scalini.

Lanciano monopattino sulla scalinata di piazza di Spagna, turisti sanzionati

I due turisti americani sono stati individuati in breve tempo dopo il gesto e fermati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi.

Dopo i primi rilievi e gli accertamenti svolti dalla municipale, sono stati entrambi sanzionati con una multa da 400 euro, secondo quanto disposto dal regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale. Nei loro confronti è stato disposto anche il daspo urbano.

Ma imbecille che non sei altro!

E comunque i monopattini selvaggi e in mano ai selvaggi stanno dando il colpo di grazia al Centro Storico #Roma @romafaschifo #vergogna #TrinitàdeiMonti

(Turista americana, denunciata, 500 euro di multa … e sono pochi!) pic.twitter.com/Lmo6Jg9JMV — Domenico Marocchi (@domenicomarock) June 7, 2022

Monopattino giù dalla scalinata di piazza di Spagna, lei denunciata

Ma non solo: per la 29enne turisca americana è scattata anche la denuncia per danneggiamento a bene monumentale, dato che avrebbe lanciato il monopattino giù dalla scalinata di Trinità dei Monti di proposito.

L’episodio arriva a meno di un mese di distanza da un altro atto di vandalismo ai danni della scalinata di Trinità dei Monti, quando un uomo era sceso per la scalinata di piazza di Spagna con una Maserati preso a noleggio.