Orrore ad Avellino, ossa umane in un bidone: la macabra scoperta, appartengono ad almeno due persone

Un ritrovamento a dir poco agghiacciante e inquietante. A Venticano, in provincia di Avellino, sono state trovate delle ossa umane, si presume appartenenti ad almeno due persone diverse, all’interno di un bidone in un terreno.

La scoperta

La persona che ha fatto la macabra scoperta, notando le ossa nel bidone di plastica a Venticano, ha allertato le forze dell’ordine.

Il rinvenimento è stato segnalato ai Carabinieri da un agricoltore, proprietario di un terreno circostante.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Venticano e della compagnia di Mirabella Eclano.

Ossa forse provenienti da cimiteri

Le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

Come riportato dall’Adnkronos, i Carabinieri non escludono che si possa trattare di ossa provenienti da cimiteri, da corpi già sepolti e poi riesumati.

Bidone sul posto da diversi anni

Secondo le prime ricostruzioni, il bidone di plastica contenente le ossa umane trovato a Venticano, in provincia di Avellino, era sul posto da diversi anni e non risulterebbe sia stato mosso di recente.

Questo potrebbe far presumere che i resti provengano da cimiteri, anche se, al momento non si escludono anche altre ipotesi. Gli accertamenti sono in corso.

