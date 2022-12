Tre nuovi ingressi nel Comitato Direttivo di Deepki

Deepki, nota società di Data Intelligence ESG, ha annunciato tre recenti ingressi all’interno del proprio Comitato Direttivo.

L’obiettivo è quello di proseguire lungo il percorso già intrapreso, nel perseguimento della sua strategia di crescita globale.

Le tre figure inserite sono Élise Jacques, Anastasia Petrov e Christophe Temple.

Élise Jacques entra a far parte dell’azienda come VP Transformation and M&A. Sarà la nuova responsabile dello sviluppo della performance economica e della crescita esterna dell’azienda. La sua carriera ha avuto inizio all’interno del settore energetico, quando ha lavorato in Africa occidentale per 5 anni. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Director of Business Development and Intelligence.

La seconda figura inserita è Anastasia Petrov nel ruolo di Global Head of Partnerships. Sarà responsabile dello sviluppo delle partnership con i principali attori del settore e approda nella società dopo più di 20 anni di carriera in cui ha collezionato esperienze diverse a livello internazionale nei settori delle telecomunicazioni, delle banche e dello sviluppo di software. All’interno del suo percorso lavorativo, ha operato in Russia, Europa orientale, Finlandia e Regno Unito, guidando team internazionali da Vancouver a Singapore. Ha ricoperto ruoli operativi e strategici in aziende prestigiose.

La terza ed ultima figura inserita nel Comitato Direttivo è Christophe Temple, con il ruolo di VP Experience and Design. Si occuperà di collegare i diversi reparti per migliorare l’esperienza utente attraverso il design. Ha lavorato a progetti di trasformazione strategica nei settori del real estate, dei trasporti, delle banche, dei servizi pubblici e dell’energia.

Vincent Bryant, CEO e co-fondatore di Deepki ha commentato così i nuovi ingressi: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Elise, Anastasia e Christophe in Deepki. La loro esperienza su diversi livelli strategici di responsabilità in ambienti internazionali sarà preziosa per l’azienda. Con questi nuovi arrivi Deepki è pronta per la sua prossima fase di crescita”.

Elise Jacques, VP Transformation and M&A di Deepki afferma: “Sono felice di entrare a far parte del team di Deepki come VP Transformation and M&A. Deepki è un’azienda in fase di iper-crescita e ha tutti gli strumenti per realizzare le sue ambizioni, date le numerose opportunità sul tema della sostenibilità nel settore immobiliare”.

Anastasia Petrova commenta la sua nuova posizione di Global Head of Partnerships di Deepki: “Sono onorata di entrare a far parte di Deepki come Global Head of Partnership. L’impronta internazionale di Deepki mi ha subito attratta e non vedo l’ora di espandere ulteriormente la rete con nuovi partner strategici”.

Christophe Temple, VP Experience & Design di Deepki dichiara: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte del team Deepki come VP Experience & Design. Lavorare in Deepki è una grande opportunità per sfruttare la mia esperienza nel campo del design e al contempo lavorare per rendere il settore immobiliare più sostenibile e fornire la migliore esperienza utente possibile”.

