Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, ha detto che FdI non è il partito dei parenti

“Questa storia che dietro Giorgia ci sono solo io, o il cognato, francamente dà un’immagine molto riduttiva di FdI“. Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, ha parlato in un’intervista del partito di cui gestisce il tesseramento, sottolineando quanto sia scorretto parlare di “familismo” e ricordando che gli uomini e le donne “dietro” alla presidente del Consiglio sono in realtà molteplici. Spazio, nel corso della conversazione, anche ad alcune considerazioni su Atreju, la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia in programma al Circo Massimo dall’8 al 15 dicembre.

Le parole di Arianna Meloni, sorella di Giorgia, su FdI

“Gli uomini e le donne dietro Giorgia sono tantissimi, ridurre questa comunità politica al familismo mi sembra scorretto“, ha spiegato la politica nell’intervista pubblicata su Il Messaggero.

La sorella della premier, a capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di FdI, ha tenuto a precisare quanto i rapporti umani non siano una novità esclusiva del proprio partito: “Ci sono partiti che in Parlamento hanno coppie di deputati…”, dice.

Fonte foto: ANSA Arianna Meloni durante l’evento “Atreju – la via italiana” al Circo Massimo, a Roma

La rivelazione sui fan club in Canada e in India

Tra i temi toccati, anche una curiosa rivelazione: l’esistenza di fan club di Giorgia Meloni in Canada e perfino in India.

“Quando hai una tua identità – racconta Arianna – tue proposte, la gente ti guarda con interesse, i leader ti trattano da pari a pari“.

La donna ha voluto quindi elogiare la conoscenza dell’inglese della sorella, riconducendo la sua stima sul piano internazionale a questo aspetto e alla capacità di sedersi “ai tavoli internazionali senza leggere cosa ti prepara qualche consigliere o ambasciatore”.

Le parole su Atreju e sulla coalizione di Governo

Nel frattempo, domenica 8 dicembre ha preso il via Atreju, la manifestazione organizzata annualmente da FdI, che si terrà al Circo Massimo di Roma fino al prossimo 15 dicembre.

Arianna ha spiegato che l’evento non arriverà al Colosseo: “Ma no, per ora va bene così”, nonostante si tratti di una “comunità aperta in cammino: Atreju è partita nel 1998, quando io e Giorgia avevamo già iniziato da tempo a fare politica”.

Poi il ricordo, forse un po’ nostalgico, rivolto al passato: “Chi c’era allora oggi torna di nuovo qui come capogruppo, senatore, ministro, presidente di commissione”.

Una battuta, infine, anche sui recenti attriti all’interno della coalizione di Governo, tra canone Rai, fisco e Manovra. Alla domanda “Arriverà al traguardo tutta intera?”, la politica ha tagliato corto: “Sì, arriva al 2027“.