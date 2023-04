Morto improvvisamente Domenico Zanata ex consigliere Pd a Treviso: 49 anni, lascia moglie e una figlia piccola

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

È morto nel sonno, probabilmente a causa di un malore, l’ex consigliere Pd di Treviso Domenico Zanata. Era un avvocato civilista e cassazionista il 49enne ritrovato senza vita, a letto, nella mattinata del 3 aprile. La notizia ha suscitato sgomento nella città di Treviso in cui il professionista è stato anche consigliere comunale Pd. L’intervento dei soccorsi non è servito a scongiurare il peggio. Zanata sarebbe morto mentre dormiva. Lascia la compagna e la figlia di appena quattro anni.

Chi era Domenico Zanata

Quella di Domenico Zanata è una perdita improvvisa per la comunità di Treviso. In città il 49enne era conosciuto non solo per la sua professione di avvocato civilista e cassazionista, ma anche per il suo impegno politico.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Zanata ha anche conseguito un master in psicopatologia forense per poi iscriversi nel 2008 all’albo degli avvocati.

Con profondo dispiacere abbiamo appreso la terribile notizia della scomparsa dell’avvocato Domenico Zanata, fino a qualche tempo fa appartenente alla nostra Comunità Politica.

Esprimiamo il nostro cordoglio e vicinanza ai familiari, in particolar modo alla compagna e alla figlia. pic.twitter.com/3Aq9uChNGZ — Treviso Possibile (@possibile_tv) April 3, 2023

La prima volta che si è affacciato alla politica locale, invece, è stata nel del 2012. Quell’anno Zanata si è candidato, infatti, alle primarie del centrosinistra.

L’approdo nel consiglio comunale di Treviso è arrivato esattamente dieci anni fa. Nel 2013, infatti, Zanata è stato eletto nella lista del Pd in sostegno del sindaco Giovanni Manildo.

L’addio al Pd dell’ex consigliere

Come riporta il giornale ‘La tribuna di Treviso’, nel corso del mandato da consigliere l’avvocato Zanata si sarebbe allontanato dal Partito democratico.

Questo non avrebbe comportato una sua fuoriuscita dalla maggioranza, ma l’adesione al nuovo gruppo consiliare Sinistra civica che avrebbe continuato a sostenere il sindaco Manildo.

Successivamente, Domenico Zanata si sarebbe avvicinato a Possibile, il partito fondato da Giuseppe Civati.

Lo sconforto della comunità di Treviso

Negli ultimi anni Domenico Zanata si sarebbe dedicato in via esclusiva alla sua attività professionale, ma a ricordarlo non sono solo i colleghi.

L’ex sindaco Giavanni Manildo sui social ha detto che la notizia del decesso lo ha lasciato “paralizzato, senza parole”. L’ex primo cittadino lo ha ricordato con affetto: “Sempre leale anche nelle discussioni e nelle diversità”, ha scritto in un post.

La morte improvvisa del giovane avvocato avvolge nel lutto l’intera comunità oltre che la sua compagna e sua figlia di appena 4 anni.

Una vicenda che riporta alla mente quella analoga di un ragazzo di Frosinone, morto nel sonno a soli 31 anni.