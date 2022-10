Morto nel sonno a 31 anni: ragazzo di Frosinone non si risveglia dal riposo pomeridiano per arresto cardiaco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un giovane è morto nel sonno a Casalvieri, un piccolo centro della Valle di Comino nei pressi di Frosinone. Massimiliano Di Rezze se n’è andato dormendo, ucciso da un probabile arresto cardio-circolatorio.

Massimiliano Di Rezze se ne va a 31 anni

Nulla lasciava presagire ciò che è avvenuto. Il 31enne Massimiliano Di Rezze non aveva dato alcun cenno di malessere e, come faceva spesso, aveva deciso di schiacciare un pisolino pomeridiano.

Fonte foto: iStock - marcodotto

Dopo alcune ore, però, il ragazzo non usciva ancora dalla sua stanza così i familiari insospettiti lo hanno raggiunto. Massimiliano non reagiva, così i familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Anche i carabinieri di Sora si sono recati sul posto per effettuare rilievi e indagini.

Disposta l’autopsia sulla salma

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia presso l’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino per verificare le cause del decesso.

Massimiliano Di Rezze era un operaio e lavorava con il padre presso la ditta di famiglia in località Roselli. I Di Rezze si occupano di mezzi agricoli.

Una delle ipotesi è che Massimiliano possa essere stato colto da morte cardiaca improvvisa, una patologia che, come riporta il sito della fondazione Veronesi, colpisce ogni anno circa 60mila persone in Italia e 4 milioni e mezzo in tutto il mondo.

Questo subdolo male può colpire anche persone in giovane età e che non hanno mai manifestato prima patologie o evidenti problemi di salute.

Un giovane amato da tutti

Massimiliano era benvoluto dalla piccola comunità di Casalvieri. Viene ricordato come un ragazzo vitale, allegro e gentile.

Tanti cittadini di Casalvieri e dei comuni limitrofi hanno espresso il loro affetto e il loro cordoglio tramite messaggi social.

Il ragazzo lascia la madre Rita, il padre Pino e il fratello maggiore Onorio.