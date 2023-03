Maxi risarcimento per le foto shock della morte di Kobe Bryant: 29 milioni alla moglie Vanessa e alle 3 figlie

La contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessa Bryant e a 3 delle sue figlie un maxi risarcimento per risolvere una causa e potenziali rivendicazioni legate alla condivisione delle foto dell’incidente in elicottero nel gennaio del 2020 in cui persero la vita suo marito, il campione di basket Kobe Bryant, e una delle loro figlie (Gianna), assieme ad altre 7 persone.

Kobe Bryant e le foto shock della morte: il maxi risarcimento

L’accordo per il maxi risarcimento, come riferito dal ‘New York Times’ è stato trovato a una cifra pari a 28,85 milioni di dollari (al cambio attuale sono poco più di 27 milioni di euro).

Si tratta di una cifra quasi doppia rispetto ai 15 milioni di dollari che erano stati fissati dal giudice nell’agosto 2022. L’accordo include i 15 milioni di dollari che la giuria ha assegnato a Vanessa Bryant e fondi aggiuntivi per saldare le potenziali richieste da parte delle sue figlie.

Il commento dell’avvocato della famiglia Bryant

Luis Li, l’avvocato della famiglia Bryant ha commentato così in una nota l’accordo sul maxi risarcimento per la vedova di Kobe Bryant: “La giornata di oggi segna il culmine della coraggiosa battaglia della signora Bryant per chiedere conto della loro responsabilità a coloro che sono coinvolti in questa condotta grottesca. Ha combattuto per suo marito, sua figlia e tutti coloro nella comunità la cui famiglia deceduta è stata trattata con simile mancanza di rispetto. Speriamo che la sua vittoria al processo e questo accordo pongano fine a questa pratica”.

L’incidente e cosa è successo dopo la morte di Kobe Bryant

Il 26 gennaio 2020, Kobe Bryant, 41 anni, e sua figlia Gianna Bryant, 13 anni, si trovavano su un elicottero assieme ad altre 7 persone quando il velivolo si è schiantato fuori Los Angeles, causando il decesso di tutte le persone che erano a bordo.

Poco dopo, Vanessa Bryant aveva appreso che alcuni dipendenti dei dipartimenti dei Vigili del Fuoco e dell’ufficio dello sceriffo della contea avevano condiviso fotografie dei resti umani dell’incidente.