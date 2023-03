La processione a Gallipoli parte senza la statua: santo dimenticato in chiesa, cos'è successo ai portatori

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fuoriprogramma nel corso della processione di San Giuseppe a Gallipoli, con i portatori che hanno “dimenticato” in chiesa la statua. Non una gaffe, bensì un problema tecnico hanno fatto sapere successivamente dalla curia che si è scusata per quanto accaduto.

Gallipoli, la processione è senza il santo

A immortalare quanto successo a Gallipoli sono stati i fedeli che erano accorsi per la tradizionale processione in onore di San Giuseppe. Nei video che circolano sui social, infatti, si vedono il parroco, le pie donne e i confratelli che escono dalla porta laterale della chiesa per aprire la tradizionale processione nel centro storico di Gallipoli, ma senza il protagonista principale.

La statua di San Giuseppe, infatti, è rimasta all’interno della chiesa tra lo stupore dei presenti. “La processione se ne va, e San Giuseppe?” chiede divertito uno dei fedeli. Ma dalle immagini presenti sul web, del santo e della sua statua non c’è traccia.

La precisazione della Curia: problemi tecnici

Mentre tra le due ali di folla festante la banda intona la marcia, a “rovinare” l’atmosfera sono state proprio le risate dei presenti che si sono resi conto dell’assente eccellente, quel San Giuseppe che doveva essere festeggiato e invece era stato dimenticato in chiesa. Non una vera e propria gaffe dei portatori che invece, fino a qualche istante prima, avevano fatto di tutto per uscire dalla chiesa con la restante parte dei fedeli.

Dalla curia, infatti, è arrivata la spiegazione di quanto successo. Quando il parroco è uscito, infatti, pensava di essere seguito dai portatori che invece non erano alle sue spalle. Il motivo? Un problema tecnico alla portantina di San Giuseppe i cui led, purtroppo, non erano funzionanti e non potevano illuminare la statua come dovuto.

Il guaio tecnico è stato risolto solo poco dopo e la statua è scesa in strada come da tradizione.