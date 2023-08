In Corea del Sud non si fanno più figli: il governo organizza appuntamenti al buio per risollevare la natalità

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dalla Corea del Sud arriva una curiosa notizia che lega insieme istituzioni e vita privata sentimentale dei cittadini. Da anni nel Paese asiatico non si fanno molti figli, per questo il governo sta sponsorizzando attività che rilancino il “settore bambini”.

La Corea del Sud ha il peggior tasso di natalità al mondo

L’iniziativa nasce da un dato oggettivo: da tre anni la Corea del Sud ha il tasso di natalità più basso al mondo. I giovani non vedono più il matrimonio come una priorità e solo il 2% delle nascite nel Paese avviene fuori dalle nozze.

Per questo, c’è preoccupazione per il futuro se le nascite continueranno a restare così basse. Tanto che governo e amministrazioni locali si sono attivate: oltre a numerose agenzie di matchmaking, le autorità stanno finanziando appuntamenti al buio per single.

Fonte foto: iStock Per il settimo anno consecutivo il tasso di natalità nel Paese è calato

La speranza è quella che una buona parte della cittadinanza interessata venga incoraggiata a trovare l’amore e contrastare così il drammatico calo delle nascite – dato che preoccupa anche l’Italia del post-pandemia.

Il caso Seongnam: come è andato l’appuntamento al buio

Come riportato dal The New York Times, le misure sono già entrate in vigore. Nella città di Seongnam, non distante da Seoul, a inizio luglio è stato organizzato un maxi-evento in uno degli alberghi cittadini.

I posti disponibili erano cento, le richieste arrivate a quanto pare oltre mille. La città ha investito circa 192 mila dollari per organizzare questo tipo di appuntamenti al buio, addobbando addirittura le stanze d’hotel con palloncini e mettendo in sottofondo colonne sonore romantiche.

Oltre a parlare con sconosciuti e sconosciute, i partecipanti hanno potuto anche seguire una lezione di coaching sentimentale. Il risultato sarebbe stato positivo: per trenta di loro l’appuntamento sarebbe andato a buon fine.

Perché in Corea del Sud non fanno più figli

Naturalmente, la buona riuscita di un appuntamento al buio non dà garanzia assoluta sulla risalita del tasso di natalità. A pesare in questo senso sono alcuni punti deboli strutturali nella società sudcoreana, come ad esempio i costi dell’assistenza per l’infanzia, delle case e la crisi del mercato del lavoro.

Nel Paese asiatico, inoltre, la discriminazione di genere sarebbe ancora molto presente soprattutto sui luoghi di lavoro e metterebbe a rischio gli impieghi di numerose donne che diventano madri. Secondo un recente sondaggio citato anche da TgCom24, solo il 40,6% dei 20enni e il 42,3% dei 30enni ritiene di doversi sposare.

I matrimoni sono calati da 264.455 nel 2019 a 191.690 nel 2022, mentre il tasso di natalità è precipitato a 0,78%, settimo anno consecutivo in calo. Entro il 2050 le stime prevedono che ci saranno un terzo in meno di persone tra i 15 e i 64 anni, con conseguente raddoppio del numero di anziani e problemi nel mondo del lavoro e tanto altro.