Il ritorno di Kevin Spacey nell'intervista con Tucker Carlson dopo l'assoluzione: "Netflix esiste grazie a me"

Kevin Spacey è riapparso in grande spolvero e all’improvviso, dopo essere stato assolto nella scorsa estate dalle accuse di abusi sessuali, in un’intervista ricca di spunti con Tucker Carlson su YouTube. L’attore, noto per essere stato travolto dallo scandalo #MeToo nel 2017, ha affrontato diversi temi, parlando del suo passato e lasciando intendere che potrebbe presto tornare al cinema nel prossimo futuro, per poi rivendicare la sua importanza nel permettere alla piattaforma Netflix di affermarsi attraverso la serie House of Cards.

Kevin Spacey e Netflix

In un’intervista dal sapore particolare, Kevin Spacey ha indossato per gioco i panni del famigerato politico americano Frank Underwood, il personaggio interpretato nella serie House of Cards.

L’attore ha giocato sul filo dell’equivoco durante l’intervista con il presentatore americano, lasciando il dubbio sul fatto che a parlare fosse lui, oppure il personaggio. Spacey, che ha contribuito a rendere House of Cards una serie di culto e di fatto uno dei primi successi planetari di Netflix, ha dichiarato con orgoglio: “Netflix esiste grazie a me.”

A luglio 2023 l’attore Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di aggressione sessuale

Tuttavia, l’attore ha anche espresso amarezza per come è stato trattato in seguito alle accuse di abusi sessuali. “Io ho dato loro un senso, e loro mi hanno buttato a terra” ha commentato Spacey, accusando la piattaforma di streaming.

Il futuro di Kevin Spacey

Nella conversazione Kevin Spacey è apparso in gran forma e di buonumore, fatto comprensibile considerando la vittoria legale in una vicenda che gli ha compromesso pesantemente la carriera.

Carlson, visibilmente interessato al futuro dell’attore, gli ha chiesto quando avrebbe considerato di tornare al lavoro. La risposta di Spacey è stata ambigua e sorniona: “Questo video è solo l’inizio, un mix tra un episodio e la realtà. Potrebbe essere il preludio a un mio ritorno sullo schermo.”

L’assoluzione

Nella scorsa estate, la Southwark Crown Court aveva assolto Kevin Spacey dalle accuse di violenza sessuale risalenti a 20 anni fa. Quattro uomini avevano accusato Spacey di comportamenti aggressivi a fine sessuale, ma la giuria ha emesso la sentenza sulla base di tutte le testimonianze raccolte nel processo.

L’attore si era difeso definendo gli incontri come “grandi flirt” e avventure consensuali. Il suo avvocato ha affermato che tre degli uomini avevano mentito, reinventando gli incidenti, e che cercavano di ottenere ricchezza attraverso le accuse.