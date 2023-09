I tifosi dell'Hellas Verona fischiano durante il minuto di silenzio per Napolitano: sovrastati dagli applausi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Sfregio a San Siro. I tifosi dell’Hellas Verona hanno fischiato durante il minuto di silenzio per la morte dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prima della partita persa dalla loro squadra contro il Milan per 1 a 0.

I fischi a San Siro

La Lega di Serie A ha deciso di istituire un minuto di silenzio prima dell’inizio di ogni partita della quinta giornata di campionato per ricordare l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni.

Decisione rispettata come previsto durante il match tra Milan e Hellas Verona allo stadio San Siro a Milano. Durante il silenzio però, gli ultras ospiti hanno iniziato a intonare cori in sostegno della propria squadra, mancando di conseguenza di rispetto alla memoria del Presidente.

Fonte foto: ANSA

A quel punto alcuni giocatori di entrambe le squadre hanno iniziato ad applaudire, coinvolgendo l’intero stadio che ha sovrastato i cori provenienti dal settore ospiti.

Chi era Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano è stato Presidente della Repubblica dal 2006 al 2015, il primo ad essere rieletto dopo la fine del suo primo settennato. Il suo secondo mandato durò solo 2 anni, per problemi di salute che lo portarono alle dimissioni.

Durante il suo primo mandato si trovò ad affrontare la crisi politica causata dalla crisi finanziaria del 2011, che vide le dimissioni di Silvio Berlusconi e la nomina di Mario Monti a Presidente del Consiglio.

In passato Napolitano era stato anche parlamentare, presidente della Camera dei Deputati e Ministro dell’Interno. Alle spalle aveva una lunga militanza nel Partito Comunista e nei Democratici di Sinistra.

Gli ultras dell’Hellas Verona

Proprio nelle idee politiche che Napolitano aveva incarnato durante la sua attività di parlamentare potrebbe trovarsi la ragione per cui i tifosi dell’Hellas Verona hanno deciso di non rispettare il minuto di silenzio istituito per la sua morte.

Da tempo infatti i gruppi che fanno parte del tifo organizzato della squadra della città veneta sono legati ad ambienti di estrema destra. Durante la stagione 2021/2022 la curva fu anche squalificata per un turno proprio per cori razzisti.

Alcune settimane fa un gruppo facente parte degli ultras dell’Hellas Verona è coinvolto in un’operazione della polizia che ha smantellato un giro di spaccio di droga all’interno dello stadio Bentegodi, durante le partite.