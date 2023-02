Elezioni Lombardia, gaffe di Majorino sulla Calabria. La replica del presidente Occhiuto: "Sei un cretino"

Gaffe di Pierfrancesco Majorino, candidato presidente del centro-sinistra in Lombardia. “Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali” ha detto durante una trasmissione televisiva.

La dura replica del governatore della Calabria

Le parole del candidato presidente del centro-sinistra in Lombardia, pronunciate nello studio televisivo di Detto da voi, il programma di Telelombardia condotto da Caterina Collovati, non sono passate inosservate.

“Tale Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, si permette di insultare la Calabria. Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud” accusa su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Majorino, ha aggiunto, “come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica, va a lavurà”, che ha poi definito un “cretino” il candidato del centro-sinistra.

Bufera sul candidato

Le dichiarazioni di Majorino sulla Calabria hanno generato un vespaio di polemiche. Il signor Majorino, accusa la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, “nel suo delirio propagandistico, discrimina una regione intera e svela il vero volto della sinistra: sostiene di essere contro l’autonomia differenziata, ma in realtà è il primo ad offendere quelle zone del Paese che più di altre meritano di ottenere slancio, occasioni e risorse, proprio grazie al provvedimento del centrodestra”.

Un candidato così è inadatto a governare la Lombardia, ha aggiunto, “non solo per manifesta incapacità, ma anche perché manca di rispetto alla Calabria, ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono stati costretti ad emigrare al Nord per lavorare”.

Le dichiarazioni di Pierfrancesco Majorino sulla Calabria, sottolinea l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, cresciuto a Milano da genitori calabresi, “sono frutto di pregiudizi dettati da ignoranza. Per liberarsene lo invito volentieri a venire a visitare con me la Calabria affinché si renda conto dell’immenso patrimonio storico, culturale e umano di questa terra”.

Fonte foto: ANSA La gaffe del candidato del centro-sinistra in Lombardia, Pierfrancesco Majorino

Le scuse

Dopo la gaffe, il candidato si è scusato. “Volevo chiedere scusa per una espressione un pò infelice che ho usato questa mattina in una trasmissione televisiva nella quale parlavamo delle difficoltà della Regione Lombardia, nel quadro di una riflessione sulle politiche di sviluppo e culturali: ho detto che la Lombardia non è come la Calabria, ed è sembrato quasi che io mi riferissi, perché l’ho detto male, ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare, ai loro talenti”.

Ragazzi e amici calabresi, ha aggiunto, “scusate, non intendevo assolutamente offendere la vostra creatività e forza. Anzi – chiude Majorino – credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare ancora di più su politiche per lo sviluppo, culturali e su buone politiche sulla sanità per tutti, un tema grandissimo”.

“Ho sbagliato e quindi, chiedo scusa” ha infine aggiunto il candidato presidente della coalizione di centro-sinistra e cinque stelle.