Quando si vota per le elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia: date e orari di apertura dei seggi

Si torna al voto. Domenica 2 aprile e lunedì 3 aprile, infatti, i residenti in Friuli Venezia Giulia eleggeranno il nuovo governatore e i membri del Consiglio regionale (in 24 comuni si nomineranno anche altrettanti sindaci). Ma a che ora si può andare ai seggi? E come è fatta la scheda? Ecco cosa c’è da sapere prima delle elezioni Regionali.

Quando si vota alle Elezioni regionali: date e orari dei seggi

Le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia si svolgeranno domenica 2 aprile (seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì 3 aprile (dalle 7 alle 15).

L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 16 aprile (dalle 7 alle 23) e lunedì 17 aprile (dalle 7 alle 15).

Il fac-simile della scheda valida per la circoscrizione di Udine

Come è fatta la scheda elettorale

Chi si recherà alle urne potrà barrare sulla scheda (di colore azzurro), il simbolo di una lista e scrivere l’eventuale voto di preferenza personale, oppure il nome del candidato presidente collegato, o entrambe le cose.

Se si indica solo il governatore, il voto non viene esteso ad alcun partito.

È ammesso il voto disgiunto: si può dunque indicare un candidato presidente e contestualmente una lista non collegata a lui/lei.

Quando inizia lo scrutinio

Lo scrutinio delle Regionali inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi: lunedì 3 aprile, a partire dalle 15.

Al termine, si partirà con quello delle elezioni amministrative.

Come si elegge il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Le leggi che regolamentano l’elezione del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia sono:

legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), indicata anche come legge statutaria: è infatti approvata con un iter rafforzato e definisce l’assetto istituzionale della Regione e le modalità di elezione degli rispettivi organi;

(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), indicata anche come legge statutaria: è infatti approvata con un iter rafforzato e definisce l’assetto istituzionale della Regione e le modalità di elezione degli rispettivi organi; legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), che regolamenta le diverse fasi del procedimento elettorale, l’organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali, completando e integrando il sistema delineato dalla legge statutaria;

(Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), che regolamenta le diverse fasi del procedimento elettorale, l’organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali, completando e integrando il sistema delineato dalla legge statutaria; legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto).

A queste leggi vanno affiancate alcune ‘correzioni’ come:

la soglia di sbarramento;

il premio di maggioranza.

Entrambe sono pensate per il raggiungimento di specifici obiettivi come, ad esempio, la formazione di coalizioni ampie e un’equa rappresentanza territoriale.

La divisione dei seggi e dei collegi

Il Friuli Venezia Giulia, per le elezioni Regionali, viene diviso in 5 circoscrizioni: Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.

In tutto, i candidati sono 533 e le liste iscritte sono 13. Per quel che riguarda invece la divisione dei 48 seggi, uno va al presidente eletto e l’altro al secondo classificato. I restanti 46 sono così territorialmente divisi:

17 alla circoscrizione di Udine;

alla circoscrizione di Udine; 12 alla circoscrizione di Pordenone;

alla circoscrizione di Pordenone; 9 alla circoscrizione di Trieste;

alla circoscrizione di Trieste; 5 alla circoscrizione di Gorizia;

alla circoscrizione di Gorizia; 3 alla circoscrizione di Tolmezzo.

Chi può votare

Alle elezioni Regionali potranno votare 1.113.191 cittadini tra residenti in Friuli Venezia Giulia, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (173.472, compresi nel totale) e iscritti d’ufficio nelle liste elettorali, ma, diversamente dalle elezioni politiche, non potranno votare per corrispondenza e, se lo vorranno, dovranno necessariamente presentarsi ai seggi.

Chi sono i candidati

I candidati alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia sono 4:

Massimiliano Fedriga (presidente uscente appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Fedriga Presidente, Autonomia responsabile);

(presidente uscente appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Fedriga Presidente, Autonomia responsabile); Alessandro Maran (Azione, Italia Viva, +Europa, Renew Europe);

(Azione, Italia Viva, +Europa, Renew Europe); Massimo Moretuzzo (Slovenska Skupnost, M5S, Pd, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana);

(Slovenska Skupnost, M5S, Pd, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana); Giorgia Tripoli (lista collegata: Insieme liberi).