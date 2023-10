Donna morta investita da un Suv a Roma mentre attraversava sulle strisce pedonali: ricoverato il marito

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È morta investita da un Suv a Roma, mentre attraversava sulle strisce pedonali nei pressi del Teatro Marcello, una donna di 58 anni proveniente da Milano, in visita nella Capitale. Con lei è stato investito anche il marito, ricoverato in gravi condizioni.

Investita sulle strisce pedonali

Investita e uccisa in pieno centro a Roma, mentre attraversava sulle strisce pedonali. È quanto accaduto nella giornata di martedì 17 ottobre, intorno alle 13:00, a una turista milanese in visita a Roma in compagnia del marito.

La 58enne Laura Pessina si trovava insieme al marito, Roberto Manzoni, in via del Teatro di Marcello, in pieno centro storico, fra l’Altare della Patria e il Ghetto Ebraico.

Fonte foto: 123RF Via del Teatro di Marcello, la strada che si trova di fronte l’omonimo teatro della Roma antica, sulla quale una coppia è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali

I due erano intenti ad attraversare la strada, percorrendo le strisce pedonali, quando sono stati improvvisamente investiti da un Suv, una Mercedes Classe G, con alla guida un uomo di 78 anni, che dopo aver travolto la coppia si è subito fermato per prestare soccorso e avvertire le forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sul posto sono giunti gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale e le ambulanze con il personale sanitario del 118.

La donna è apparsa subito in condizioni disperate, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Addolorata, dove è deceduta il giorno successivo, mercoledì 18 ottobre.

Il marito è stato invece trasportato all’ospedale Santo Spirito, dov’è tutt’ora ricoverato in condizioni gravissime. Come riportato dal Messaggero, presso il nosocomio romano sarebbe giunta anche la famiglia dell’uomo, partita da Brugherio, in provincia di Monza, insieme alla coppia per trascorrere qualche giorno di vacanza nella Capitale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, alla base della tragedia ci sarebbe una manovra azzardata del conducente del Suv, che avrebbe sorpassato una macchina che si era fermata davanti le strisce pedonali per far attraversare i pedoni.

Sul 78enne, come riportato da Repubblica, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel frattempo proseguono le indagini delle forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato all’incidente.

Con la morta della 58enne Laura Pessina, salgono a 154 le vittime della strada registrate a Roma dall’inizio del 2023.