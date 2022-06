Denise Pipitone, nuovo processo per l'ex pm Maria Angioni: è accusata di diffamazione

L’ex pm Maria Angioni è imputata per diffamazione in un nuovo processo legato al caso di Denise Pipitone. L’ex magistrata fu la prima a occuparsi della scomparsa della bambina di 4 anni a Mazara del Vallo (Trapani) nel 2004 ed è già sotto processo per false dichiarazioni al pubblico ministero. Adesso è stata citata a giudizio per le sue dichiarazioni rilasciate in TV sull’operato dell’ex poliziotto Vincenzo Tumbolo.

Denise Pipitone, nuovo processo per l’ex pm Maria Angioni

Maria Angioni, adesso residente in provincia di Sassari è stata titolare dell’inchiesta sulla scomparsa della bambina mazarese dal settembre 2004 e al luglio del 2005. L’ex magistrata è intervenuta in diverse occasioni in programmi televisivi sulla riapertura delle indagini sul caso, arrivando a sostenere di aver trovato Denise Pipitone e che fosse sposata e con una figlia. Circostanze che non hanno poi avuto nessun riscontro.

In alcuni dei suoi interventi in TV l’ex pm aveva rilevato tentativi di depistaggio dell’inchiesta condotta 17 anni fa sulla scomparsa della bambina di 4 anni, connivenze di forze dell’ordine con i rapitori e gravissime falle negli accertamenti eseguiti. Tutte accuse ripetute davanti ai magistrati, ma che si sono poi rivelate infondate e per questo le sono valse le indagini per false dichiarazioni.

Denise Pipitone, nuovo processo per l’ex pm Maria Angioni: le accuse

Nel corso di una trasmissione del maggio 2021 del programma Mattino 5, Angioni aveva screditato l’operato del commissariato di Mazara del Vallo, tirando in ballo anche l’ispettore Vincenzo Tumbiolo, ormai in pensione, in particolare in merito alla perquisizione della casa di Anna Corona, l’ex moglie del padre di Denise, tra le principali sospettate del sequestro.

Come spiegato nel decreto di citazione a giudizio per diffamazione, durante la puntata l’ex pm aveva affermato che “il maresciallo Di Girolamo, che era entrato a casa di Anna Corona insieme agli ispettori Vincenzo Tumbiolo e Rosario Accomando, e forse sarebbe opportuno anche fare una chiacchierata con loro di nuovo”.

Tumbiolo però non poteva essere presente agli accertamenti perché “era stato sospeso dal servizio dal luglio del 2002 al febbraio del 2005 per una misura cautelare emessa nell’ambito di un’indagine in materia di prostituzione (da cui poi è stato assolto, ndr) di cui era titolare proprio Angioni”.

Fonte foto: ANSA Ricerche dei carabinieri nella vecchia casa di Anna Corona

Denise Pipitone, nuove accuse per l’ex pm Maria Angioni: il processo

Come scrive la pm Marina Filingeri, l’ex pm “screditava ripetutamente l’operato del personale del commissariato di Mazara del Vallo stigmatizzando con la contestazione di asseriti gravi errori e omissioni, l’attività effettuata”.

Adesso Maria Angioni dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Marsala il prossimo 10 novembre per l’inizio del nuovo processo scaturito da queste sue dichiarazioni.