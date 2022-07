Castel del Rio, 23enne ucciso a coltellate: fermato un minorenne. Cosa è successo

Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso a coltellate nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino Imolese, poco distante dal campo sportivo del paese. Stando alle prime informazioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, per il delitto sarebbe stato fermato un diciassettenne.

Chi è la vittima

Il ragazzo morto nella notte tra venerdì e sabato a Castel del Rio si chiama Fabio Cappai ed è un operaio 23enne di origini sarde, che abitava proprio nel comune in provincia di Bologna. Secondo di tre fratelli, era molto amato e conosciuto in paese.

Fabio Cappai è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che, però, non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

Fonte foto: iStock - L’omicidio si è consumato nella notte tra il 15 e il 16 luglio a Castel del Rio, comune in provincia di Bologna.

Chi è il ragazzo fermato e cosa è successo

Nella mattinata di sabato 17 luglio, sarebbe stato fermato un giovane toscano di 17 anni, residente al confine con l’Emilia-Romagna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, la lite sarebbe nata da un banale scambio di battute.

Rimane ancora da capire se ci siano stati degli eventuali testimoni e se qualche sequenza del delitto possa essere stata registrata da eventuali telecamere di videosorveglianza. L’omicidio è avvenuto poco prima della mezzanotte.

Al momento, da parte dei Carabinieri impegnati nelle indagini sul delitto di Castel del Rio vige il massimo riserbo.

Sconvolta la comunità di Castel del Rio

Il sindaco di Castel del Rio Alberta Baldazzi ha commentato così quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel comune in provincia di Bologna: “Siamo tutti letteralmente sconcertati e addoloratissimi, è come se fosse successo a un nostro fratello. È un momento di grande tristezza e dolore. Adesso serve forza e saldezza morale da parte di tutti per ricostruire la trama dell’amicizia e il senso di comunità, così forte a Castel del Rio”.